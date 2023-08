Drámaian csökkent a málna termőterülete

A friss és a fagyasztott málna külkereskedelmi egyenlege negatív volt 2022-ben. A döntően Spanyolországból érkező friss málna behozatala 15 százalekkal 391 tonnára nőtt, kivitele azonban nem volt számottevő.

Az idei év első öt hónapjában a friss málna beszállítása 13 százalékkal 149,2 tonnára csökkent az előző év azonos időszakához képest – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) piaci összefoglalójából, amelyet a Világgazdaság elemzett.

A fagyasztott málna behozatala tavaly a frisshez viszonyítva is nagyobb mértékben, 26 százalekkal 1,71 ezer tonnára emelkedett. Ebből a termékből már az export is mérhető, bár az is csökkent 9 százalekkal, 592 tonnára esett vissza 2022-ben az előző évhez képest.

Nem csak Magyarországon problémás a málna

A málna termesztése nemcsak Magyarországon, de az EU-ban is problémás, külkereskedelmi egyenlege a közösség szintjén is negatív. Spanyolország a legnagyobb frissmálna-exportőr, a vezető importőr pedig Németország. A fagyasztott málna esetében a legnagyobb exportőr Lengyelország, a legjelentősebb importőr pedig szintén Németország.

A magyar málnatermesztés helyzete nem javul a közeljövőben

– világított rá az elemzés, megjegyezve, hogy a megmaradt málnaültetvényeket az aszály és a kártevők is károsították. A főszezonban is alig kapható hazai málna, és a kilátások sem kedvezőek.

Az idei szezon nagy feszültségekkel telt, mivel a fagyasztóüzemek a tavalyi, egy kilogrammra vetítve 1200 forintnak megfelelő ár után 2023-ban csak 650 forintot fizettek a beszállított gyümölcsért, és ez a gazdák tüntetéseinek hatására is csak csekély mértékben emelkedett

– jegyezte meg a lap, rámutatva, hogy a FruitVeB beszámolója szerint az előző, jó szezonból még jelentős, mintegy 25 ezer tonna fagyasztott készlet volt raktáron július elején, ami a terméscsökkenés ellenére a friss és a fagyasztott felhasználásra kerülő gyümölcs árát egyaránt lenyomta.