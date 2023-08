Reagáltak Rogán Antalék: Ez rémhírkeltés és hírlapi kacsa

Több sajtótermék is azt írta hétfőn, komoly szándéka volt a kabinetnek, hogy vegyianyag-elosztót létesítsenek Magyarországon. A kormány kedden határozottan cáfolta ezeket a pletykákat.

„A miniszterelnök és a kormány nyilvánvalóvá tette, hogy nem támogatja vegyianyag-elosztó létesítését, és így nem épül ilyen Magyarországon. Minden más csak rémhírkeltés és hírlapi kacsa” – írta az Indexnek Rogán Antal-tárcája azokra az elmúlt napokban gyakran felvetődő sajtóhírekre, hogy a kormány titkolózik ebben a kérdésben.

Rengeteg a találgatás

„Miközben a kormányzati potentátok Orbán Viktor vezetésével Németh Szilárdon át a soroksári polgármesterig állhatatosan tagadják, hogy szó lenne egy Magyarországra tervezett kínai vegyianyag-elosztó megépítéséről, addig a Miniszterelnöki Kabinetiroda titkolni igyekszik a témában Kínába írt levelét” – fogalmazott a HVG a Direkt36 nyomán, majd úgy folytatták, hogy

a kormány a nyilvános kommunikációban határozottan tagadja a kiszivárgott terveket. Közben azonban a Direkt36 egyik megkeresésére pont olyan választ adott a kormány, ami arra utal, hogy mégiscsak történtek előkészületek az ügyben.

A cikkben arra is kitértek, hogy kormányzati támogatás nélkül nem lehetne megvalósítani egy ilyen volumenű beruházást, és ezt a támogatást adta meg a projekthez a Miniszterelnöki Kabinetiroda. Sőt, azt is tudni vélik, hogy egy egyeztetésen az akkor még a tárca államtitkáraként működő mostani igazságügy-miniszter, Tuzson Bence is részt vett Soroksáron.

Az üggyel kapcsolatos levelek/dokumentumok megszerzése érdekében a Direkt36 pert indított a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen. Korábban a kabinetiroda a közérdekű adatigénylésre úgy reagált, hogy az iratok „döntés megalapozását szolgáló adatokat” tartalmaznak, amit a törvény értelmében nem kötelesek kiadni – ez a lépés a lap szerint felér egy beismerő vallomással.

Korábban Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: „nem épül vegyi elosztóüzem” Magyarországon, majd Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője azt írta, hogy „sem Soroksár területén, sem máshol vegyianyag-elosztó létesítésére nem kerül sor”.

A lap szerint megfutamodhatott a kormány, mert leleplezték a terveket. Fontos kiemelni azt is, hogy a téma korábban a parlamentben is felmerült.