Telefonhívás? Ugyan! Már bankunk a mobilunk

Egyértelműen előretör a mobiltelefon, mint fő bankolási eszköz. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint az idei év első 3 hónapjában az ügyfelek közel 25 millió átutalási megbízást adtak a mobiljukon keresztül, a megbízások értéke meghaladta a 2900 milliárd forintot. Ezzel

az idén tavasszal átutalások 15,8 százaléka bonyolódott a mobiljainkon, miközben ez az arány 2020-ban még csak 6,3 százalékos volt.

A mobiltelefonnal indított tranzakciók száma 3 év alatt több, mint háromszorosára növekedett, miközben az eddig az elektronikus utalásokban lényegében egyeduralkodó internetes megbízások száma alig 2,4 százalékkal tudott bővülni. Míg 2020. I. negyedévében még ötször több megbízást adtak le az internetbankokban az ügyfelek, addig idén tavasszal már csak alig több, mint harmadával volt kevesebb a mobilbanki utalások száma, mint az internetbankon keresztül leadottak.

Az ügyfelek harmadának a mobil a bank

Ugyanakkor az is látszik, hogy a mobilbank – legalábbis egyelőre – a lakossági területen hoz, hozhat gyökeres átalakulást, hiszen a mobilon leadott átutalási megbízások összege még mindig csak a teljes hazai 257 ezer milliárdos átutalási forgalom 1,1 százalékát teszi ki – bár tegyük hozzá, a részarány az elmúlt 3 évben azért itt is megduplázódott.

A forradalmi változást mindennél jobban mutatja az, hogy míg 2020. tavaszán a Covid járvány indulásakor még csak alig 500 ezer bankkártya lett a mobiltelefonokba regisztrálva, addig mára már az 1,9 milliót közelíti a számuk, vagyis

az összes forgalomban lévő hazai bankkártya 19 százaléka már virtuális formában, a mobilban is használható – 3 éve ez az arány alig haladta meg az 5 százalékot.

Az MNB FinTech és digitalizációs jelentése szerint az Apple Pay az elemzésben részt vevő bankok mindegyikében rendelkezésre áll, továbbá vagy egy saját mobilfizetési megoldás, vagy a Google Pay szolgáltatása közül legalább az egyik elérhető valamennyi bank ügyfelei számára. Lakossági szinten 2021-ben az ügyfelek negyede, 2022-ben pedig már az ügyfelek harmada a mobilbankot tekintette elsődleges csatornának.

Megújuló mobilbankok

A fentiek miatt egyre több pénzintézet tartja prioritásnak, hogy fejlessze mobilbanki szolgáltatásait.

Van, ahol már a 10 éves évfordulót is megünnepelhették. Csányi Péter, az OTP Bank digitális divízióját irányító vezérigazgató-helyettese az OTP Mobil létrejöttének évfordulója kapcsán tartott eseményen arról beszélt, hogy az elmúlt három évben 40 százalékkal, 2 millió fölé emelkedett a mobilbanki funkciókat használó ügyfeleik köre, amely szám így meghaladja a 2 milliót. A társaság mára megújította a mobilbankját, s számos fejlesztés fut a Simple rendszerben is, ahol a szolgáltatásokat naponta egymillióan veszik igénybe – ma még ez az egyetlen olyan bank által működtetett pénzügyi applikáció, amely idegen bankkártyák regisztrációját is lehetővé teszi.

Nem megújította, hanem teljes újra cserélte korábbi mobilbankját a K&H Bank július elején. A cél az volt, hogy a mobilbank elmúlt évek folyamatosan bővülő, immár több, mint 60 szolgáltatása olyan új, ügyfélbarátibb szolgáltatási módon legyen elérhehető, amelyek révén még közelebb kerülhet a bank az úgynevezett »életmód mobilapplikáció« felé, ami messze több, mint egy hagyományos mobilbank – jelentette ki Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője. A digitális fejlesztés párhuzamosan zajlik a részben a mobilon keresztül kommunikáló Kate személyes digitális asszisztens „okosításával”, amely szolgáltatással eddig több, mint 200 ezer ügyfél ismerkedett meg. Ezzel előbb a bank költözött be a mobilokba, aztán a bankár is – mondta Németh Balázs, aki szerint a napi már 560 ezer mobilbanki felhasználót kiszolgáló új rendszer már alkalmas lesz arra is, hogy úgynevezett szuperapplikációként a későbbiekben a K&H is nyisson a nem banki ügyfelek felé – de persze, remélik, hogy az új szolgáltatások az érintetteket is banki ügyfelekké teszik.

A kihívókra válaszolnak a fejlesztések

A mobilbanki fejlesztések mellett a piaci kihívásokra is figyelemmel kell lennie a bankoknak. Épp ezért nem meglepő, ha ez a nyár most számos olyan mobilon is elérhető funkció bevezetését jelentették be a bankok, amelyekkel korábban csak bankfüggetlen szolgáltatóknál (Revolut, Transferwise) lehetett találkozni.

Az Ersténél július elejétől havonta akár egymillió forintig a bankközi devizapiaci árfolyamon alapuló, vagyis kiemelt árfolyamon válthatnak különböző devizák között az Erste lakossági ügyfelei a két éve megújult George Weben és a George Appon. A bank a keretösszegig nem számít fel semmilyen díjat, jutalékot, kezelési költséget. Külföldi nyaraláskor az ügyfelek a meglévő bankkártyát a díjcsomagon belüli forint- és devizaszámlák között is bármikor egyszerűen, díjmentesen átkapcsolhatjuk a George Weben vagy a George Appon., így beállíthatják, hogy a folyószámlájukhoz tartozó kártya a devizaszámláról költsön, így a fizetés nem jár semmilyen plusz kiadással. Ez egyértelműen hadüzenet a Revolutnak, amelynek nagy előnye volt a bankoknál jóval kedvezőbb kondícójú valutaváltás lehetősége (bár az utóbbi időben a hétvégi váltásra jelentős díjat számol fel a FinTechből multivá váló társaság.)

A jobb árfolyamon való váltásban az Erste már nincs egyedül. A Raiffeisen Banknál a kis- és középvállalatok után már a lakossági ügyfeleknek is elérhetővé vált, hogy maximum 40 millió forintos összeghatárig azonnali árfolyamon kérjenek devizaváltást. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek, az ajánlat elfogadására 60 másodperc áll az ügyfelek rendelkezésére, akik ezt a szolgáltatást nem csak az internetbankon, hanem akár út közben az okostelefonra telepített myRaiffeisen mopilapplikációban is el tudják érni.

A Revolut másik előnyét, a könnyű, azonnali átutalásokat egyelőre nem tépázta meg a magyarországi azonnali fizetési rendszer (afr) – többek között azért, mert (részben persze a bankok ellenérdekeltsége miatt) nem tört előre a másodlagos azonosítók – például mobiltelefon számok) használata, amely megkönnyítené például a közös számlák szétdobását. Az MNB jelentése szerint az idén az I. negyedév végén már kevesebb, mint 4600 magánszemély és 550 vállalkozás számláihoz rögzítettek valamilyen másodlagos azonosítót, azaz a számlák kevesebb, mint 0,9 százaléka érhető el anélkül, hogy tudnánk a partner 24 számjegyből álló bankszámla számát. A Revolutban az ismerősök mobiltelefonszám alapján kereshetők ki, s így számukra pillanatok alatt utalhatóak a szétosztott összegek. Ha az afr nem is, de banki megoldás igyekszik választ adni erre a kihívásra. A napokban debütált az OTP Mobilbank új, számlabontó szolgáltatása, a számlabontó. A funkció használatával a közös fogyasztás után fizetett összeget a fizető fél az alkalmazásban könnyen szét tudja osztani az összeget a társaság tagjai között, a rájuk eső részt pedig – az afr másik, immár a legtöbb bank által támogatott megoldásával - fizetési kérelem formájában tudja elkérni. Az új afr szabályozás szerint a fizetési kérelemre adott azonnali átutalás választranzakció díjmentes, azaz a számla ilyen módon történő megosztása nem jár senkinek többletköltséggel.

A mobilbanki szolgáltatások a teljes banki szolgáltatási kör lefedését célozzák. Így nem lepődhetünk meg azon, hogy a Gránit Banknál a már értékpapírszámlával rendelkező ügyfelek már a mobilapplikációjukban is vásárolhatnak állampapírokat néhány kattintással, kényelmesen. A megvett Prémium és Bónusz Magyar Állampapírok pedig akár már másnap megtekinthetők az app „Vagyonom” menüpontjában. Az az ügyfél, akinek még nincs értékpapírszámlája, az appból indított VideóBank hívásban azonnal meg is nyithatja azt. Az értékpapírszámla nyitása és az állampapír vásárlás díjmentes a Gránit Banknál.

A cégek is célkeresztben

De a mobilbanki fejlesztések nem állnak majd meg a lakossági ügyfeleknél. Ennek ékes bizonyítéka, hogy az Erste több tízezer kisvállalkozó ügyfelénél július végén az addig használt vállalati mobil és netbanki felület megújult és a lakossági területen már bizonyított George Web és George App szolgáltatásra váltott. A váltásnak köszönhetően az ügyfelek nem csak külön azonosítás nélkül válthatnak saját és a vállalkozásuk pénzügyei között, de egyszerűbben kereshetnek a korábbi tranzakciókban, és könnyebben utalhatnak azoknak, akikkel korábban már kapcsolatban voltak. Az online kártyás vásárlásokat, a George Webre való belépést, valamint az ottani tranzakciókat is a George App segítségével, egyetlen mozdulattal jóváhagyhatják, nem kell többé SMS-kódot használniuk.

(Borítókép: Thomas Trutschel / Getty Images)