Meghatározó gazdaságpolitikusokat kértünk arra, ajánljanak a nyárra olyan könyveket, amelyeket a jelenlegi gazdasági kihívások és a változó globális folyamatok alatt érdemes elolvasni, vagy amelyek számukra valamiért idén a legkedvesebbek voltak. Műfaji megkötésünk nem volt, szabadon megjelölhettek könyveket, amelyek magyar nyelven, mindenki számára elérhetőek. A vezetőknek ígéretet tettünk arra, hogy egy-egy kötetet elolvasunk, és megpróbáljuk megérteni, miért arra esett a választásuk.

Matolcsy Györgyben nem csalódtunk

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke elsőként Beth Kempton, Wabi Sabi – Útmutató a belső békéhez című könyvét ajánlotta. A wabi sabi a japán esztétika egyik irányzata. Segít, hogy megtaláljuk a szépséget a tökéletlenségben, értékeljük az egyszerűséget, a természetességet. A zenben gyökerező wabi sabi bölcsessége különösen fontos a modern korban, amikor folyamatosan keressük az élet anyagi világon túlmutató értelmét és belső békénket – áll a könyv ajánlójában. A monetáris politika legmagasabb döntéshozója a könyvről azt emelte ki, hogy

Beth Kempton régi kutatója és tisztelője a japán kultúrának. Wabi Sabi című könyvében azt az évszázados japán bölcsesség által ihletett esztétikai irányzatot mutatja be, ami kapaszkodót adhat nekünk a paradigmaváltás előtt álló világunkban. A jövőnk érdekében a korlátlan fogyasztásra és növekedésre épülő szemléletmód helyett új utakat kell keresnünk, a Wabi Sabi pedig ebben lehet segítségünkre.

Majd lapunknak hozzátette: a kötet üzenete aktuálisabb, mint valaha, hiszen az egyszerűség értékelésére oktat, és egy, az anyagi világon túlmutató értelmet kínál az életünknek.

Második könyve azonnal felkeltette érdeklődésünket, így ezt olvassuk el az öt kötetet tartalmazó listájából: Soo Kim, Élj úgy, mint egy koreai című könyve útikalauz, bevezet Korea történelmébe. Bemutatja földrajzi adottságait és a helyi szokásokat, közelebbről is megismertet Dél-Korea lüktető kulturális életével. A jegybankelnök kiemelte, a nagyjából Magyarország méretű, az ötvenes években még véres polgárháborút vívó, pár évtizede a világ legszegényebb országai közé tartozó Dél-Korea mára a világ egyik legfejlettebb, leginnovatívabb országává vált.

Hogyan tettek meg a koreaiak ekkora utat, mi a koreai megújulás titka? Az Élj úgy, mint egy koreai című kötet a koreai emberek gondolkodásmódjába enged betekintést, és a koreai kultúra mélyebb aspektusaival ismertet meg minket. Ha megértjük, hogyan gondolkodnak a helyiek, mivel foglalkoznak, mivel töltik az idejüket, az segíthet megérteni országuk sikerességének receptjét is.

Matolcsy György harmadik könyvajánlata szintén precíz választás. Jim Al-Khalili: Az élet kódja kötet hátoldalán az áll, a tudomány máig legnagyobb megválaszolatlan kérdése, hogy az élettelen atomok és molekulák hogyan alakulnak át szerető, gyűlölködő, vágyakozó, rettegő, gondolkodó élő anyaggá.

Amire bolygónk legegyszerűbb mikrobája képes, azt az emberek még mindig nem tudják megvalósítani: nem tudunk élettelen anyagok felhasználásával életet teremteni.

Az MNB elnökét lehengerelte a kötet, ami izgalmas, új témát feszeget: vajon a kvantumbiológiai hatásokat megfigyelve kaphatunk-e választ az élet eredetére – tette fel a kérdést. „A földi életet alkotó apró részecskék, atomok megtalálhatók szerte az univerzumban, tehát megtalálhatóak az emberi testben, így az emberi agyban is. A kvantumbiológia segítségével talán megérthető, hogyan épült fel évmilliók alatt a mikronnyi méretű részecskékből az agy, és ma hogyan múlhatja felül a modern kori emberi agy kapacitása az összes számítógép kalkulációs képességét” – összegezte, majd értékelését úgy zárta: ezt a mindent felülmúló tudást és képességet kell arra használnunk, hogy megtaláljuk a megfelelő utat a Föld, az élet, a nemzetek és a gazdaságok fejlődésére.

A váratlan meglepetések

Matolcsy György nem feledkezett meg a magyar szerzőkről sem. A jegybankelnöktől talán a legnagyobb meglepetést Fábián Janka legújabb könyve, az Ida titkai okozta. A történet két fiatal lányról szól, akiket több mint száz év választ el egymástól, ám a sorsuk – egy ütött-kopott naplónak hála – rövid időre mégis összekapcsolódik.

A szívemnek mindig kedves Kecskemét város múltjába és jelenébe enged betekintést Fábián Janka könyve, amiben egy egyetemista lány egy napló segítségével átéli a 19. század végének hangulatát. A napló abba az időszakba kalauzolja el, amikor épp a város ikonikus jelképe, a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett városháza épül. A napló írója és olvasója a Neumann János Egyetem székhelyeként is szolgáló „hírös városnak” több mint 100 évvel ezelőtti korába repít minket vissza, ahol a becsület és a hagyományok is egészen más értelmezést kapnak

– fogalmazott lapunknak, majd végezetül Karády Anna: Füredi trilógia könyveit szintén betette a nyári könyvkosárba. Bár a jegybankelnök utolsóként ezt ajánlotta, az ajánlójából kiderül, falhatta ezt a könyvet: „a nyári pihenéshez ajánlom izgalmas olvasmányként Karády Anna Balatonfüreden játszódó könyvtrilógiáját, ami negyed évezreden átutazva mutatja be a korabeli Magyarország sokszor kegyetlen társadalmi viszonyait, és betekintést ad a XVIII. századi nemesek kiváltságos világába. A szerző balatonfüredi jogász, aki éveken át kutatta a város múltját, tapasztalatait pedig mind felhasználta a könyvtrilógia megírásakor is”.

A közgazdaság mindenekfelett

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, úgy tűnik, nehezen tud kikapcsolni, keményebbnél keményebb gazdasági irodalmat ajánlott, ám ezek egyáltalán nem száraz szakkönyvek. Elsőként Charles P. Kindleberger és Robert Z. Aliber közös kötetét ajánlotta, ami a Mániák, pánikok és összeomlások – A pénzügyi válságok története címet viseli. Lapunknak úgy összegezte, „a kötet hiteles és jól megírt összefoglalót tartalmaz az elmúlt négyszáz év pénzügyi válságairól, kiderül az írásból, hogy mindig is voltak válságok, sőt a válságoknak sajátos struktúrája van, ismétlődésük törvényszerű, lezajlásuk, bár hasonló módon történik, mégis néhány szempontból különböző”.

Az elméleti bemutatást követően a szerzőpáros sok gyakorlati példával szemlélteti a 18–19–20. század nagyobb gazdasági válságait, illetve leírják azokat az eszközöket, amelyekkel a bankok, illetve az államok úrrá próbáltak/tudtak lenni a kialakult társadalmi pánik felett.

Nagy Márton azt is kiemelte, a már magyarul is megjelent kötet a hetedik kiadás – az első még 1978-ban jelent meg. „Újdonság az előző kiadásokhoz képest, hogy beemelték a kriptovaluták témáját, amelyet egy posztmodern mániának neveznek. Aki csak érintőlegesen vagy érdeklődőként figyeli a pénzpiaci eseményeket, annak is tanulságos, tartalmas olvasmány” – tette hozzá.

A miniszter második választása – ami egyben a legjobban elnyerte a tetszésünket, így az ajánlásai közül ezt olvassuk majd el – Oded Galortól az Egyesített növekedéselmélet volt. Ebben Oded Galor a Brown Egyetem közgazdászprofesszora az egyesített növekedéselmélet területén végzett kutatásait foglalja össze. Galor szerint a világ leggazdagabb és legszegényebb régiói között az egy főre jutó jövedelem aránya az 1820-as mérsékelt 3:1 arányról 2000-re a megdöbbentő 18:1 arányra nőtt. Könyvében ennek az egyenlőtlenségnek a kialakulására ad válaszokat a társadalomtudományok és a közgazdaságtan segítségével – mondta Nagy Márton, majd hozzátette:

Galor a humántőke-technológia kölcsönhatási modelljét vázolja fel, melyet rendkívül sok empirikus kutatásból nyert adattal szemléltet. Munkájában nem pusztán a történelmi perspektíva kerül bemutatásra, hanem a gazdasági növekedés tekintetében előrejelzéseket fogalmaz meg, valamint ismerteti a következő évtizedek legnagyobb kihívásait is.

Bár kérésünk szerint törekedni kellett volna a magyar nyelvű könyvekre, Nagy Márton ragaszkodott az idegen nyelvű kötetekhez. Az érvelését azért fogadtuk el, mert ezek az írások is elérhetőek Magyarországon mindenki számára. Így az első angol nyelvű könyv a Keyu Jin – The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism volt. A gazdaságfejlesztési miniszter szerint a könyv átfogó leírás Kína gazdaságáról és felemelkedéséről.

„Keyu Jin közgazdász, és Kínában született, Pekingben nőtt fel, majd az Egyesült Államokban tanult, jelenleg pedig a London School of Economics professzora. Azon kevés nemzetközileg elismert gazdasági szakemberek egyikeként tartják számon, akik belülről ismerik a kínai gazdasági és politikai rendszer működését, de ismerik a nyugati struktúrákat is. Ennek megfelelően a szerző elkerüli az ideológiai csapdákat, és tájékozottabb, empatikusabb módon ír Kínáról, mint az angolszász mainstream szerzők” – a tárcavezető arra is kitért, hogy Jin szerint a kínai modell lényege

olyan egyensúly keresése, amely magában foglalja a nagyobb egyenlőség és a piaci működés, a biztonság és a növekedés, valamint az önállóság és a nyugat iránt való további elkötelezettség ellentétpárjait.

„Kína a szemünk előtt válik a huszonegyedik század globális vezető hatalmává, és ezzel együtt a Nyugat (jelen állás szerint) el fogja veszíteni a globális politikai és gazdasági dominanciáját. Ezért nekünk, magyaroknak különösen fontos, hogy megismerjük Kínával kapcsolatban a realista szemléletű írásokat annak érdekében (ahogy a szerző is írja), hogy ne csak egyfajta leegyszerűsített, elképzelt képünk legyen az igazi kínai életről, gazdaságról, államról” – hangsúlyozta Nagy Márton.

Milyen a gazdasági tanácsadók élete?

A gazdaságfejlesztési miniszter végezetül két kuriózumot is kiemelt: a negyedik ajánlata a Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology volt, Chris Miller tollából. A kötet a világ legkritikusabb erőforrásává vált mikrochip-technológia ellenőrzéséért folytatott, évtizedek óta tartó küzdelem leírása, amelyben az Egyesült Államok és Kína egyre mélyebb konfliktusba kerül egymással.

végigköveti a chipek fejlődését, az ötvenes évekbeli amerikai feltalálásuktól kezdve a Kelet-Ázsiában összpontosuló globális ellátási lánc kialakulásáig.

„A szerző alaptézise, hogy a mikrochip az új olaj, egy olyan szűkös erőforrás, amelytől a modern világ függ, sőt ma a katonai, gazdasági és geopolitikai hatalom a számítógépes chipek alapjára épül. A könyv, bár elsősorban amerikai szemszögből, de hitelesen, az összefüggésekre rámutatva mutatja be az iparág jelentőségét, ebben Tajvan, valamint Amerika és Kína szerepét. Sőt, a szerző szerint az iparág feletti ellenőrzés átadása drámaian átformálhatja a világ politikai és gazdasági rendjét” – hangsúlyozta Nagy Márton.

A legutolsó könyv, amit kiválasztott a miniszter a könyvespolcról, a When the President Calls: Conversations with Economic Policymakers címet viseli. Nagy Márton ezt a kötetet úgy összegezte, a könyv Nixontól Trumpig kilenc amerikai elnök harmincöt gazdasági (fő)tanácsadójával, szakértőjével készült interjút tartalmaz, lefedve az amerikai gazdaságpolitika 1969 és 2019 közötti elmúlt 50 évét.

A könyv kiindulópontja az, hogy a „közgazdaságtan a politika szívénél van”, és éppen ezért Amerikában különös hagyománya van annak, hogy az egyes elnökök a legkiválóbb amerikai közgazdászokat igyekeznek tanácsadónak felkérni. Az írás unikális módon nemcsak belátást enged az amerikai gazdaságpolitikai döntéshozatal kulisszatitkaiba, hanem az egyes elnökök munkastílusa közötti különbségeket is bemutatja – különböző történeteken, ügyeken, a legnagyobb válságok kezelésén keresztül.

Mindemellett Nagy Márton szerint a kötet arra is rávilágít, hogy milyen felelősség, nyomás és mennyi konfliktus nehezedik nemcsak a döntéshozókra, hanem azokra az emberekre, szakértőkre, akik a megoldási javaslatokat kidolgozzák.

A könyvajánlóval az Index több volt gazdasági minisztert is megkeresett, de csak Matolcsy György és Nagy Márton kívánt reagálni.

