Már csak pár napot kell aludni, és mindenki megkóstolhatja

Van egy dolog, amiben az egész ország egyetért. Az ünnephez jár a torta, amit – ugyan csak augusztusban – a jobb és a bal oldal is egyformán szeret. Különleges kóstolóban volt részünk, a Spicces füge respektusába és Magyarország cukormentes tortájába, a Kikeletbe az alkotó cukrászok egyenesen a szemünk láttára vágtak bele, két falat között pedig pár kulisszatitokra is fény derült.

Már a győztes kihirdetése óta furdalta az Index szerkesztőségének az oldalát a kíváncsiság, hogy vajon mégis mit tud az idei ország tortája, ugyanis a füge elég megosztó. A 2023-as Ország Tortája cím győztese Lakatos Pál Spicces füge respektusa lett, az alkotó a szigetszentmiklósi Levendula és Kert Cukrászda mestere. A díjazottról a szakmai zsűri elnöke elmondta, hogy a torta mandulalisztes, sós karamellás, kakaóbab-töretes, akácmézes, tejcsokoládés, és nevében a spicces a tokaji aszús fügezselé bortartalmára utal. A készítés technológiája során azonban nem marad alkohol a süteményben, így gyermekek is bátran fogyaszthatják.

Próbálkoztam kevesebb puttonyszámú aszúval is, azonban végül az ötputtonyos lett a befutó, pedig olcsóbban is megúszhattam volna. Az édes ellensúlyozására van benne egy kis citromlé, valamint meggysűrítmény, amely savasságot és pici színt is ad a fügének. A torta tartalmaz még két réteg karamellropogóst, három réteg felvert piskótát, karamellmousse-t, karamellás-csokis áthúzót, a tetejét pedig dísz koronázza meg. Az ízeket a karamell, a kakaóbabtöret, a dió, a füge tokaji aszúval határozza meg

– osztotta meg az idei ország tortájáról Lakatos Pál, aki azt is elárulta, hogy több hónapos tervezés előzte meg a torta elkészítését. Centivel méricskélte, hogy az arányok stimmelnek-e, mivel rendkívül fontos a látvány is.

A Magyarország Cukormentes Tortája címet idén a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal és a Magyar Cukrász Iparegyesülettel Lawal-Papp Zsófia makói cukrász Kikelet fantázianevű tortájának ítélte oda. Ízvilágában az áfonya, a levendula, a fehér csokoládé és a mandulás-citromos piskóta harmóniája a tavaszi jókedvet idézi. A tortára illesztett virágszirmok bátran fogyaszthatók. Az édes ízről az eritrit és a xilit gondoskodik, de vannak olyan rétegei, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak édesítőt, például az áfonyaréteg.

Hungarikumlistáról is választani kellett

A 17. alkalommal meghirdetett Magyarország Tortája verseny idei kiírásában újdonság volt, hogy egy hungarikumlistáról kötelezően ki kellett választani legalább egy alapanyagot: többek között a magyar gyógynövények, akácméz, kalocsai fűszerpaprika, levendula, rozmaring közül kellett egyet a torta elkészítéséhez felhasználni.

A versenyre nevezett torták teljesen új tervezésűek, a cukrászok mindig törekednek arra, hogy formabontók legyenek.

Lakatos Pál szerint minden kultúrából jó ellesni fortélyokat, amiket később a saját szájízünkhöz alakíthatunk. „Megjelennek a tortában francia, magyar elemek, viszont idén volt egy olyan kikötés, hogy a piskóta 40 százalékot töltsön ki a tortából. Ez a magyar cukrászatra jellemző” – ismertette Lawal-Papp Zsófia, aki megjegyezte, hogy a cukormentes tortánál figyelembe kellett vennie az alapítvány által előre meghatározott összetevőket, így ennél elsősorban nem azt nézte, hogy Makón mi terem. Tehát ez az alkotása nem tartalmazott hagymát, viszont a Csongrád-Csanád megyetortaversenyen a legjobb innováció díját éppen a hagymás tortájának köszönhetően nyerte el.

A makói cukrász elmondta, hogy a Magyarország Cukormentes Tortája verseny két fordulóból áll. Az elődöntőn sorszámmal nevezhetők a torták, így a készítő kiléte ismeretlen. Ezt egy konzultáció követi, ahol változtatási javaslatokat fogalmaznak meg. A második fordulóba jutott hat cukrásznak a helyszínen kell elkészíteni a tortákat, továbbá felvágni és tálalni a zsűrinek. A cukormentes tortánál egyébként számít a kalória, amelyen kellett alakítania. Az általa alkotott torta energiatartalma 236,8 kcal, míg szénhidrátértéke 11,8 g, vagyis cukorbetegek számára is fogyasztható.

Egy szelet ennyibe kerül

A budapesti Szent István-napi ünnepségsorozat idején, augusztus 19-től a Magyar Ízek Utcájában lehet majd megkóstolni az ország tortáját, valamint országszerte több cukrászdában. Az idei év végétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig az ipartestület tagjai készíthetik csak el a tortákat. A Várkert Bazárban 1500 forintért lesz majd kapható, azonban az ár országszerte cukrászdánként változhat. A magas ár hatterében a megnövekedett költségek állnak, úgymint az alapanyagoké vagy az energiáé, továbbá a dolgozók megélhetését is biztosítani kell.

Nem először indultak

Lakatos Pál harmadik alkalommal indult a versenyen, az első évben a harmadik helyen végzett, majd a dobogó második fokán, idén pedig a győztesnek járó címet zsebelhette be. Habár pénzjutalom nem jár a díjjal, megtisztelőnek tartja ezt az elismerést, amelynek köszönhetően országos hírnévre tesznek szert ők is és cukrászdájuk is.

Jövőre várhatóan nem indulnak a cukrászok a versenyen, mivel rengeteg idő, míg egy torta így összeáll, több ezer szeletet kell most gyártaniuk, és ez a cukrászdájuk alkalmazottaira is extra terheket ró.

Tavaly mérettette meg magát először, és alkotása a döntőbe is jutott Lawal-Papp Zsófiának, aki szerint egy ilyen versenyen nagyon sokat lehet tanulni.

Makón nagyon szeretik, hogy mi versenyzünk, folyamatosan nyomon követik a vendégek. Szegedről is átjárnak cukormentes süteményekért, de a vegán és a tejmentes termékeket is keresik

– tette hozzá Lawal-Papp Zsófia, megjegyezve, hogy igenis létezik a tortaturizmus. Az eredményhirdetést követően busszal is érkeztek, hogy megkóstolhassák az ország cukormentes tortáját, azonban erre még várniuk kell az érdeklődőknek.

Így vizsgáztak az Index íztesztjén

Terméktesztjeinkhez hasonlóan 1-től 5 pontig terjedő skálán értékeltük a tortákat látvány, illat és íz alapján. Óvatosan bántak a karamellel és a levendulával is, így azok illata kellemes, nem tolakodó, és ugyanez mondható el az ízekről is.

A látvány magáért beszél, egyszerűen nagyszerű.

Milliméteres pontossággal fekszenek a rétegek, így ebben sem találtak kóstolóink semmi kivetnivalót. Értékeltük, hogy nem túlzottan édes torták születtek, hanem olyanok, amelyek különleges ízutazásra invitálják az érdeklődőket. Talán senki számára nem okoz meglepetést, hogy mindkét torta bezsebelte a maximálisan kapható 15 pontot. Ugyanakkor azt is megjegyeznénk, hogy mindenki szerette a sokakat megosztó fügét és a levendulát is.

