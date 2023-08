Augusztus 19. és 20. között lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a 2023-as Szent István nap kenyere három különböző kategória győztesét, a durum-, az innovatív és a sétáló sütemény kategória nyertesét. A Parlamentben az ország tortája győztesét is bemutatták: a Spicces füge respektus, amely Lakatos Pál, a szigetszentmiklósi Levendula és Kert cukrászda mesterének munkája. Az ország cukormentes tortája a Kikelet lett, Lawal Papp Zsófia makói cukrász alkotása.

A 17. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája verseny idei kiírásában újdonság volt, hogy egy hungarikumlistáról kötelezően ki kellett választani legalább egy alapanyagot: többek között a magyar gyógynövények, akácméz, kalocsai fűszerpaprika, levendula, rozmaring közül kellett egyet a torta elkészítéséhez felhasználniuk.

Spicces füge respektusa

Ebben az évben kukorica, hajdina, sütőtök és tejbegríz íz is volt a népszerű összetevők sorában a pályaművek között – erről beszélt Selmeczi László, a Magyar Cukrász Ipartestület társelnöke. A Harmadik helyen a szadai cukrászműhely Merengő tortája, a második a tápiószecsői Hisztéria cukrászda Betyáros málnája lett.

A 2023-AS ORSZÁG TORTÁJA CÍM GYŐZTESE LAKATOS PÁL A SPICCES FÜGE RESPEKTUSA, AMELY A SZIGETSZENTMIKLÓSI LEVENDULA ÉS KERT CUKRÁSZDA MESTERE.

A torta mandula-lisztes sós karamellás, kakaóbabtöretes, akácmézes tejcsokoládé, és nevében a spicces a fügezselé bortartalmára utal. A készítés technológiája során nem marad alkohol a süteményben, így gyermekek is bátran fogyaszthatják – hangsúlyozta a szakmai zsűri elnöke.

A budapesti Szent István napi ünnepségsorozat idején, augusztus 19-től a Magyar Ízek Utcájában lehet megkóstolni az ország tortáját, valamint országszerte több cukrászdában. Az idei év végétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig az ipartestület tagjai készíthetik csak el.

7 Galéria: Bemutatták az idei ország tortáját és a Szent István-napi kenyeret Galéria: Bemutatták az idei ország tortáját és a Szent István-napi kenyeret (Fotó: Németh Kata / Index)

Cukormentes Kikelet

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége az Egy csepp Figyelem Alapítvánnyal és a Magyar Cukrász Iparegyesülettel együtt kihirdette a Magyarország Cukormentes tortája 2023-as győztesét.

A ZSŰRI LAWAL PAPP ZSÓFIA MAKÓI CUKRÁSZ KIKELET FANTÁZIANEVŰ TORTÁJÁNAK ÍTÉLTE AZ ELSŐ HELYET.

Ízvilágában az áfonya, levendula, fehér csokoládé és a mandulás citromos piskóta harmóniája a tavaszi jókedvet idézi – emelték ki az alkotók.

7 Kikelet, cukormentes torta nyertesGaléria: Bemutatták az idei ország tortáját és a Szent István-napi kenyeret Galéria: Bemutatták az idei ország tortáját és a Szent István-napi kenyeret (Fotó: Németh Kata / Index)

Energiatartalma 236,8 kcal, míg szénhidrátértéke 11,8 g vagyis a cukorbetegek számára is fogyasztható. A győztest egy Zsolnay porcelán vázát is kapott elismerésként. A második helyezett a szegedi Reök Kézműves cukrászda cukrászainak, Novák Ádám és Csonka László alkotása, a Tökmag málna lett, a harmadik díjat Raffer Gabriella a salgótarjáni G&D Kézműves Cukrászda érdemelte ki a Randevú nevű torta megalkotásért.

Szent Isván-nap kenyerei

A Magyar Pékszövetség elnöke, Septe József kihirdette a Szent Isván-napi kenyér győztesét, amit az egész országban elérhetővé kívánnak tenni az államalapítás napján, ezeket csak a nemzeti szalaggal lehet árulni majd.

„Az ország minden részéből érkeztek remekművek mindhárom kategóriában. Idén tönköly, alakor, durum és kék lisztből készült pályaműveket is küldtek be. Augusztus 18. és 20. között Budapesten a Magyar Ízek Utcájában lehet megkóstolni ezeket a kenyereket. A Heim Sütöde nyerte a Szent István-nap Durumkenyere díjat.

Az innovatív kategóriában az Aranymetszés kenyér nyert, ami a balmazújvárosi Balmaz-Sütöde terméke: négyféle liszt és a hosszú érlelési folyamat különleges édeskés ízt ad a kenyérnek. A sétáló sütemény új kategória nyertese a Málnás-pisztáciás Pékfagylalt lett, a biharkeresztesi pék, Éles Szilárd munkája, akinek 3 éves gyereke büszkén jelentette ki, hogy ilyen finom fagyit még nem evett – hangzott el az Országházban tartott díjátadón.

Erre készülnek a nemzeti ünnepen

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a parlamentben adott tájékoztatást a Szent István-napi rendezvénysorozat előkészítéséről: a hagyományoknak megfelelően, augusztus 20-án, reggel 8 órakor veszi kezdetét a tisztavatás; az Országház idén is ingyenesen lesz látogatható aznap.

„A Szent István-napi összművészeti rendezvénysorozat a fenntarthatóság jegyében fog zajlani, visszaváltható poharakkal, szelektív hulladékgyűjtővel. Az ételek és italok szokás szerint a mai lehetőségekhez képest is, idén is jóval kedvezőbb áron lesznek kaphatók az augusztus 20-i programsorozat helyszínein” – mondta el a Szent István-nap háziasszonya, Borbás Marcsi.

Ismét megrendezésre kerül az elmúlt évek során töretlen népszerűségnek örvendő Retro Fesztivál a Tabánban, ahol számos hazai együttes fog fellépni. A Filozófusok kertjében a magyar komolyzene legismertebb dallamai csendülnek fel, illetve Leslie Mandoki idén is ingyen koncertet ad, a Vigadó-téren pedig bárzenét hallgathatnak az ide érkezők.

Az Erzsébet téren a fiatalokat várják: Silent Discoval zárul az este, azt megelőzően ismert hazai zenekarok lépnek fel. Gasztroprogramok is lesznek, kockás terítővel, prímás zenével. A Döbrentei-téren határon túli őstermelők kínálják majd kézműves termékeit, emellett helyi ételeik is megkóstolhatók lesznek, ugyanakkor a vegánoknak is lesz miből válogatniuk.

A Vajdahunyad-várban megelevenedik Szent István udvara és Csukás István mesefigurái. A Budai Várban a magyar történelem nyolc legfontosabb eseményét mesélik el. „Valóban ez az ország legnagyobb ingyenes programsorozata, amelyben minden korosztály megtalálja a kedvének valót” – tette hozzá Borbás Marcsi.

Nagy durranás lesz

A tűzijátékról a rendező NUVU Kft. sajtóreferense, Kotasz Gergő beszélt: narráció fogja összekötni a jeleneteket, amit az égen kirajzolódó óriási drónshow is kiegészít. A tervezés már áprilisban elkezdődött. Idén két hidat: az Erzsébet- és Szabadság hidat veszik igénybe.

Harmincnégyezer pirotechnikai fény fogja bevilágítani az eget a 30 perces műsor alatt. A 60 szakember augusztus 3-tól kezdi meg a pirotechnikai eszközök telepítését. Újdonság lesz az úszó virágszőnyeg, amit a vízfelületről lőnek ki – részletezte.

Az augusztus 20-i, este 21 órakor kezdődő tűzijáték további részleteiről később adnak tájékoztatást.

(Borítókép: Az ország tortája, Spicces füge Respektus 2023. augusztus 1-jén. Fotó: Németh Kata / Index)