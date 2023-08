Nagy Mártonék szerint a kamatstop nélkül munkahelyek szűntek volna meg

A törlesztőrészletek kormányzati beavatkozás nélkül az egekbe emelkedtek volna: munkahelyek szűntek volna meg és családok veszítették volna el otthonukat – fogalmaz közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

A tárca úgy véli, a nehéz gazdasági helyzetben a kormánynak meg kellett őriznie a háztartások és a vállalkozások pénzügyi stabilitását, a lakhatás biztonságát, hiszen az ügyfelek 20 százalék feletti hitelkamatokkal találták szembe magukat.

Ezért a kormány tavaly januárban bevezette a lakossági kamatstopot, majd 2022 novemberében kiterjesztette azt vállalkozások számára is. Az intézkedést a kormány többször meghosszabbította, legutóbb az év végéig, annak érdekében, hogy a háztartásokat és a hazai kis- és közepes vállalkozásokat is megvédje a magas hozamkörnyezet negatív hatásaitól. A kamatstop eddig 350 ezer családnak és 60 ezer kkv-nak nyújtott segítséget, miközben jelenleg is 300 ezer lakossági jelzáloghitellel rendelkező háztartás biztonságát garantálja, továbbá 28,5 ezer vállalkozást véd meg a magas kamatoktól.