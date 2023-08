Mérföldkőhöz ért a magyar hadiipar csehországi ága

Ahogy arról az Index két és fél évvel ezelőtt beszámolt, 12 darabot vásárolt a Vietnami Védelmi Minisztérium a magyar–cseh AERO Vodochody AEROSPACE repülőgépgyártó L–39NG nevű modelljéből. Az európai és a NATO-sztenderdeknek egyaránt megfelelő repülőgép 2020 őszén kapta meg nemzetközi típusbizonyítványát, így a bejelentés akkor az újrainduló magyar hadiipar első komoly nemzetközi üzlete volt.



A vietnami megrendelő az üzlet aláírásakor arról beszélt, hogy különösen fontos kritérium volt a szélsőséges éghajlati viszonyok közötti üzemeltetés képessége az L–39NG megvásárlásakor. Az amerikai hajtómű miatt nyilván az amerikai kormányzat hozzájárulása is kellett a vietnámi üzlethez, ami meg is érkezett. A korábban hosszas háborút vívó két ország fokozatos közeledéséhez jelentősen hozzájárult a fokozódó kínai nyomás a térségben.



Az első példányt a napokban mutatta be az Aero Vodochody – az eseményről a G7.hu számolt be. A vietnámi légierő által rendelt színekben pompázó gépről korábban az Indexnek Jacques Bothelin, az Apache Aviation vezérigazgatója beszélt, aki korábban már repülhetett a gép prototípusával. Tapasztalata szerint „a legnagyobb újdonságot a hidraulikusan mozgatott kormányfelületek jelentették. Teljesen más a repülőgép érzése. Az L–39 korábbi változatában magas sebességeknél, mondjuk, olyan 600 km/h-nál a csűrőkormányok már nehezednek. 700 km/h felett már nagyon kemények, alig lehet őket mozgatni. A hidraulikusan mozgatott kormánynál végig kényelmesen irányítható a gép. Sokkal hatékonyabb és kényelmesebb.”



A tervek szerint ebből a gépből tizenkettőt a Magyar Honvédség is megvásárol majd. Az erről szóló megállapodást 2022 áprilisában hozták tető alá. A gépek közül nyolcat kiképző-, négyet felderítőgépként fognak használni 2024 végén, 2025 elején. A kiképzőgépek révén a magyar Gripen-pilóták képzése már Magyarországon is megoldható lesz (mint ismeretes, eddig a hazai pilótákat Kanadában készítették fel).

A magyar állam többségi tulajdonos a gyárban

Az Aero Vodochody többségi tulajdonát 2021-ben vette meg a cseh Penta-csoporttól az eredeti vevő (Tombor András) helyett Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Honvédelmi miniszteri kinevezése után Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatójának közvetett tulajdonába került a repülőgépgyártó cég. A magyar multinacionális olaj- és gázipari vállalat első embere néhány hónappal később a magyar államnak adta el a részét.

Az Aero Vodochody 53 milliárd forintos magyar állami hitelt kapott az MFB-től. A cég júniusi beszámolója szerint a 2022-es adózás előtti eredménye 974 millió cseh korona (15,6 milliárd forint) volt az egy évvel korábbi 70 millióhoz képest – emlékeztet a G7.

A saját hadiipar fontossága

A hírnek az is aktualitást ad, hogy Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában arról beszélt, hogy

saját hadiipar nélkül Magyarország nem tud az országot megvédeni képes hadsereget létrehozni.

Hangsúlyozta: a magyar hadsereg lényege a katona, és nagyon fontos, hogy „ne egyenruhás munkavállalóink, hanem harcosaink legyenek”. Ugyanakkor kiemelte azt is: saját gyártás nélkül Magyarország nem tud működőképes, az országot megvédeni képes hadsereget létrehozni.

Ha tudsz fegyvert gyártani, akkor erős vagy, márpedig a békéhez erő kell. Mi békében akarunk élni, mindig is azt akartuk, a magyar egy békés fajta, de tudja, katonáskodás és a béke megvédésének képessége nélkül sosincs béke

– fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádióban.

(Borítókép: A cseh hadsereg L–39NG típusú repülőgépe az Airpower 2022 légi bemutató során a Kaserne Fliegerhorst Hinterstoisserben 2022. szeptember 2-án az ausztriai Zeltwegben. Fotó: Manfred Schmid / Getty Images)