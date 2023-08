Visszahozza a nemzeti lottótársaság az ötven éve megszűnt lakásnyereményt, amelyet a Játékoskártya elnevezésű hűségprogramban részt vevő játékosai számára tesz elérhetővé.

A szerencsés nyertes egy 110 millió forint értékű, penthouse-jellegű budapesti lakással lehet gazdagabb, amelyet az OTP Ingatlan Zrt. építtet. A játék 2024. március 3-ig tart, ezt követően sorsolják majd a lakást.

Az említett lakást Kőbánya közkedvelt részén, a Somfa utcában fogják felépíteni. Kifizetik majd az adóilletéket is, így a tulajdonos teljesen költség- és tehermentesen veheti majd birtokba az ingatlant – közölte Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, aki a kezdeményezésről szóló sajtóeseményen felidézte, hogy 1991-ig a bank szervezte a népszerű szerencsejátékokat, ezért most is örömmel állnak a lakásnyeremény-akció mellé.

A Szerencsejáték Zrt. és az OTP Bank története a múltban fonódott össze: 1950-től 40 éven keresztül az Országos Takarékpénztár (OTP) keretei között működött a Sportfogadási és Lottóigazgatóság, amelyből 1991-ben jött létre az önálló tulajdonú részvénytársaság, a Szerencsejáték Rt.

A LAKÁSNYEREMÉNY IS EBBŐL AZ IDŐSZAKBÓL SZÁRMAZIK: 1957-TŐL A HETVENES ÉVEK KÖZEPÉIG A TÁRGYNYEREMÉNY-SORSOLÁS LEGÉRTÉKESEBB TÉTELEI AZ INGATLANOK VOLTAK.

Ebben az időszakban 505 lakás, 224 családi ház és üdülő talált gazdára az ötös lottó játékosai között, akik 3 forint 30 filléres szelvényükkel lettek öröklakás tulajdonosai. Az utolsó lottóotthon-sorsolást 1973. december 3-án tartották a Népstadion egyik termében.

Ünnepel a nemzeti lottózó

A kiemelkedő nyereménnyel a Szerencsejáték Zrt. azt kívánja megünnepelni, hogy immár 1 millió játékos igényelte a Játékoskártya szolgáltatást a lottózókban. Hat éve indult a Játékoskártya értékesítése, amelynek igénylése mostanra országosan már 4300 értékesítési ponton és már online is lehetséges.

Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy

a szolgáltatás népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy immár 1 millió játékos igényelte a Játékoskártyát a lottózókban, a tendenciákat nézve ez a szám az online regisztrációval együtt az év végére még harmadával növekedhet.

Kitért arra is, hogy akik nem a főnyereményért indulnak, azok között hetente 1 millió forintot sorsolnak ki: egy darab 500 ezer forintos nyeremény lesz, öt esetben pedig 100 ezer forintot sorsolnak.