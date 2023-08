Felkavarta a bulvármédia állóvizét, hogy Krausz Gábor séf, Tóth Gabi férje egy Facebook-bejegyzésben tudatta mindenkivel, hogy elválnak. A váratlan bejelentést egy brutális pletykaáradat követte. Eszerint Tóth Gabi a Fricska táncegyüttes tagjával, Papp Máté Bencével jött össze. Időközben Krausz Gábor magához költöztette közös lányukat, Hannarózát, majd Tóth Gabi nevet változtatott.

Az is biztos, hogy az egykori szerelmesek a közösségi médiában már nem követik egymást, és a sztárséf kiköltözött a korábban közös otthonból. Az sem titok már, hogy az egykori sztárpár álomotthonából a séfnek kellett kiköltöznie, ugyanis az teljes egészében Tóth Gabié, és ezzel együtt a felvett 75 millió forintos hitel is.

A napi.hu most gazdasági szempontból vizsgálta meg Tóth Gabi és Krausz Gábor válását, ezen belül is azt nézték meg, hogy egy ilyen nagyságrendű hitelhez mi szükséges, a felvevőnek milyen feltételeket kell teljesíteni, illetve azt sem hagyták figyelmen kívül, hogy a hitel felvételekor milyen lehetett a kamatszint, és mire lehet számítani most.

Elszálltak az árak

A cikkben elsőként megjegyzik, hogy az árak eléggé elszálltak a piacon, így egy, az átlagosnál szebb, kellemesebb lakás vagy ház értéke már pár éve is elérhette a 100 milliós értéket, így a hozzá elérhető lakáshitel is igen combos összeg lett. A lap szerint az említett 75 millió forint reális, ha a vásárló a bank által előírt minimális önerő mellett veszi fel a hitelt. Természetesen nagyobb értékű ingatlanról is szó lehet, nagyobb önerővel, a lényeg most maga a hitel, annak feltételeivel.

Jövedelmi feltételek, futamidő és kamat

Első és legfontosabb feltételként a hitelfelvevő várható fizetőképességének vizsgálatát említik, amit a meglévő rendszeres jövedelemmel kell igazolni. Ez leggyakrabban a munkabér, amit a munkáltató igazol, de lehet vállalkozásból eredő kifizetés is, amelyet a NAV igazol.

Az adott példánál 20 éves futamidővel számolnak, mivel talán ez a leggyakoribb az ingatlanhiteleknél. Ezeket a hiteleket többnyire 10 éves kamatperiódussal adják, így a törlesztési időszak első felére fixen meghatározott a kamat. A második félidőre előre nem lehet becsülni, ezért az egyszerűség kedvéért végig ugyanazzal a kamattal számoltak.

Mint arra emlékeztetnek, nagyjából két évvel ezelőttig a kamatszint alacsony volt, a 10 éves piaci állampapírhozam sem haladta meg a 4 százalékot, sőt leginkább 3 százalék alatt volt. Ingatlanhitelek esetében így a bankoknál reális volt a 4 százalékos hitelkamat (sok esetben alacsonyabb is), így ezzel számolták ki, mik voltak a feltételek abban az időben, amikor a 75 millió forintos hitelt felvehették.

Vélhetően a jövedelemigény nem jelenthetett akadályt

Ha az egyéb állami kedvezmények igénybevételével nem számolunk, akkor a 4 százalékos kamat mellett a havi törlesztőrészlet nagyjából 450 ezer forint lehetett. Amennyiben azt feltételezzük, hogy az adott bank hajlandó a lehetséges 60 százalékig elmenni a törlesztőrészlet és a nettó jövedelem arányában, akkor nettó 750 ezer forintos rendszeres, igazolható havi jövedelemre van szükség. A portál megjegyzi, hogy sok bank nem szívesen megy el a 60 százalékos szintig, 50 százalékosnál már 900 ezer forint nettó az igényelt jövedelem.

A KSH statisztikái ugyanakkor azt mutatják, hogy a munkavállalók kis hányada éri el ezt a szintet, a vállalkozók esetében azonban már jobbak az arányok. Az általuk népszerű énekesnőnek nevezett Tóth Gabi esetében ezt nem tekintik akadálynak. Úgy vélik, hogy ekkora hitelnél a 8–9 százalékos kamat lehet reális, ami a törlesztőrészletet a 630–675 ezer forintos sávba tolja fel, amihez 1,1–1,3 milliós igazolt nettó jövedelemre van szükség. Hozzáteszik, hogy ezzel számolva nagyjából 500 ezer forintos törlesztőt kapunk, amihez egymilliós nettó jövedelem kell, a 60 százalékos arányt vállaló bankoknál már 840 ezer forint is elég.

A cél az lehet, hogy a lakáshoz jutás esélyei javuljanak

A cikk szerzője összegzésképp arra jutott, hogy eddig ekkora hitel kevesek számára volt a elérhető, azonban a várható kamatcsökkenés után ez a kör érdemben szélesedhet. Persze széles rétegek számára nem lesz realitása: ha lenne, az már tovább hajtaná az ingatlanárakat, így elölről kezdődne a folyamat, nagyobb hitelre lenne szükség.

Tény azonban, hogy még a világ leggazdagabb országában sem lakhat mindenki ilyen jellegű ingatlanban, nemhogy nálunk. A fontos az lenne, hogy az első lakáshoz jutás esélyei javuljanak – véli a Napi.hu szerzője.