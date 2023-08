Durva pletykák kaptak szárnyra Tóth Gabi válásáról

A felhőtlenül boldognak tűnő páros, Krausz Gábor és Tóth Gabi szerelme teljesen stabilnak látszott, bármi is történt az énekesnő vagy a sztárséf körül. Most a boldogság hirtelen megszakadt, és mindkét fél bejelentette: elválnak. A hirtelen döntésre eddig nem érkezett magyarázat, de most zavaros szóbeszéd kapott szárnyra.