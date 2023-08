Lépett a kormány, jönnek az agrártámogatások

Újabb segítséget kapnak az agrárvállalkozások: a kormány a Széchenyi Kártya Programon keresztül rendkívül kedvező, kamattámogatott hiteleket biztosít a gazdák számára – jelentette be csütörtökön Lóga Máté, a gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkár.

Az agrárium helyzetét tavaly a történelmi, 1,4 millió hektáron több mint 50 ezer termelőt érintő aszály, idén pedig az ukrán gabonaimport sújtja – kezdi csütörtöki közleményét a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A termelési költségek megemelkedése és a csökkenő termelői árak pedig jelentős veszteséget okoznak.

Kíméletlen a kamatkörnyezet

Lóga Máté, a gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkár kiemelte: a jelenleg elérhető „normál” Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióhoz biztosított támogatási mérték a jelenlegi magas kamatkörnyezetben csupán kismértékben tudja csökkenteni az agrárvállalkozások fizetendő kamatterheit.

Majd azt is hozzátette:

Tekintettel az agrárium nemzetgazdasági szerepére, a kormány határozottan fellép a mezőgazdaságot érintő finanszírozási nehézségek enyhítése érdekében, így a bajba jutott gazdák számára egy többlettámogatott Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt dolgozott ki.

A „többlettámogatott” folyószámlahitel a jelenlegi szankciós kamatkörnyezetben rendkívül kedvező, 5 százalékos kamatot tesz elérhetővé az agrár mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A termék a maximum 100 millió forint összegű, a programot szabályozó rendelet hatályba lépésétől számított 9 hónapon belül megkötött hitelszerződések esetén vehető igénybe az Agrár Széchenyi Kártyát forgalmazó hitelintézeteknél.

Lóga Máté arra is kitért, hogy az olcsó finanszírozás elengedhetetlen feltétele a versenyképes mezőgazdaságnak, így a kormány intézkedése hozzájárul az agrárgazdálkodók stabilitásának és biztonságának megőrzéséhez, a megfelelő minőségű magyar termékek biztosításához, így az ágazatban foglalkoztatottak munkahelyeinek megőrzéséhez is. Emellett a költségek csökkenésével olcsóbban állíthatók elő az élelmiszerek, ezzel is hozzájárulva a szankciós infláció további leszorításához.