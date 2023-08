Már az űrből is látják, mi kell a magyarnak

Az űrtechnológia és a mesterséges intelligencia (AI) egyre inkább áthatja a mindennapi életünket, és most egy magyar fejlesztés még tovább feszítette a technológia határait. A BeSpatial.AI alkalmazással a vállalatok már az űrtechnológia által nyújtott információkat és AI-adatelemzéseket is felhasználhatják üzleti döntéseikben.

A HolistiCRM Kft., a GeoX Térinformatikai Kft. és az Európai Űrügynökség (ESA) közös fejlesztése nemcsak a marketinget, de az üzleti döntéshozatalt is forradalmasíthatja. A BeSpatial.AI egy olyan szolgáltatás, amely a műholdas adatok és a mesterséges intelligencia elemzésének erejét ötvözi.

A szolgáltatás képes helyszínprofilokat generálni a földrajzi elhelyezkedési tulajdonságaik alapján, figyelembe véve több mint 100 különböző geolokációs paramétert. A rendszer például demográfiai adatokat, műholdas képeket, jövedelmi jellemzőket és még egy terület páratartalmát is elemzi.

Már nem a megérzés vagy a felületes adatértelmezés dönt arról, hogy mely termékek kerüljenek az egyes boltokba, vagy hogy az egyes márkák digitális hirdetései, óriásplakátjai, rekláminstallációi hova kerüljenek. Egy új benzinkút, bevásárlóközpont, szupermarket létesítésénél is hasznos ez a megoldás, mert több száz ismertetőjegy azonosításával határozza meg, hogy várhatóan hol fogják a legtöbben egy adott márka termékét választani

– magyarázza a szoftver algoritmusát fejlesztő Fekete Csongor, a HolistiCRM Kft. ügyvezető igazgatója.

Az űrből súgnak a vállalatoknak

A BeSpatial.AI nem csak a marketingszakembereknek lehet hasznos. A vállalatok felhasználhatják a szolgáltatást terjeszkedési stratégiájuk kialakításához, bolt- és fiókhálózatok fejlesztéséhez, valamint CRM-kampányaik finomhangolásához.

A rendszer akár 91 százalékos pontossággal képes meghatározni, hogy egy adott helyszín jó vagy rossz területválasztás lehet a potenciális ügyfélsűrűséget és a hirdetési lehetőségeket tekintve.

Az Európai Űrügynökség nemcsak a műholdfelvételeket biztosította, hanem a fejlesztési költségekhez is hozzájárult. Az ESA számára fontos, hogy a HolistiCRM-nél előállított termékekből az ipar és a civil szféra is profitáljon. A projekt teljes költségvetése 80 ezer euró volt, míg a SaaS- (Softver as a Service) megoldás teljes költségvetése 384 ezer euró.

A szolgáltatás jelenleg tanácsadás keretében kerül értékesítésre, és négy nagyobb, különböző szektorban szereplő ügyfélnél tart az algoritmus tesztelése. A tervek szerint 2024 első felében készül el az automatizált Software as a Service megoldás. Piackutatási adatok alapján a megoldás jövőre 120 ezer euró bevételt termel majd, ami 2027-re megközelíti a félmillió eurót.

A globális Martech-szektor már 338 milliárd dolláros piaccá növekedett, ami becslések alapján 2028-ra 1175 milliárd dollárra nő. Az elemzők átlagosan 22,2 százalékos évi növekedést prognosztizálnak ezen a piacon.