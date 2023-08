Matolcsy Györgyék döntését lélegzet-visszafojtva figyeli mindenki

A héten nem volt olyan esemény, ami megrengette volna a forintot, pénteken már a 382-es szint alá ért az euróval szemben. A jövő héten több esemény is mozgathatja a magyar deviza árfolyamát, ezek közül is a lapunknak nyilatkozó szakértők kiemelték a magyar jegybank kamatdöntését. A piac újabb száz bázispontos kamatvágást vár, viszont jelentős kérdés, hogy szeptember után – amikor összeérhet az alapkamat az irányadó kamattal – mit lép majd a központi bank, és ezt előzetesen mikor és hogyan kommunikálja. A héten vegyesen teljesítettek az európai tőzsdék, a magyar BUX-index viszont szárnyalt. A gáz és az olaj ára is csökkent. Heti tőzsdei összefoglalónk.