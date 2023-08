Rossz hírt kaptak a csok-felvevők: ezt semmiképp nem tudják elkerülni a támogatás érdekében

A közleményben Fülöp Krisztián, a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi vezetője kifejtette: egy-egy hitel vagy támogatás zökkenőmentes igényléséhez a kötelező feltételek előzetes ismerete, a szükséges dokumentáció hiánytalan megléte, valamint a pontos időzítés lesz a kulcs idén. Szakemberek segítségével a folyamat határidőn belül sikerülhet.

Felhívták a figyelmet, hogy – különösen a csok esetében – lehetnek rejtett buktatók.

A csok pozitív elbírálásához a legtöbb esetben 180 napos társadalombiztosítási jogviszony szükséges, maximum 30 napos megszakítással. A folyamatos munkaviszony mellett fontos, hogy a belátható időn belül hitelfelvételt tervező ügyfél ne váltson munkahelyet.

Ebben az esetben ugyanis a 30 napos felmondási idővel, az új helyen pedig a minimum 3 hónapos próbaidővel számolva legalább 4 hónapig nem adható be az igénylés.

Kell hozzá segítség

Elengedhetetlen feltétel még a megfelelő jövedelem igazolása, a büntetlen előélet, valamint a köztartozás-mentesség. Utóbbi miatt az érintetteknek javasolják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kérjenek egy nullás igazolást.

Ezenfelül fontos tudni, néhány banknál már az újszülött gyermek esetében is be kell mutatni a személyi igazolványt, míg máshol elegendő lehet a születési anyakönyvi kivonat is. A közös, azonos címen lévő lakcímkártya is a legtöbb esetben teljesítendő feltétel – hívták fel a figyelmet.

Kiemelték: a csok igénylésénél a kiválasztott ingatlannak is eleget kell tennie a banki feltételeknek.

Nehezítheti még az ügyintézést az év végi hajrá is, hiszen a decemberben karácsonyi szünetet tartó ügyfélszolgálatok, hivatalok is lassíthatják a folyamatokat.

Ezért érdemes időben elkezdeni az ingatlankeresést és megtalálni hozzá a megfelelő szakértői gárdát, hiszen ezzel idén akár tízmilliókat spórolhat a család – ismertette közleményében a Duna House, amit az MTI összegzett.