Bizonytalanság és zűrzavar uralkodik az ingatlanpiacon

Rendkívül nagy a bizonytalanság és a zűrzavar az árazás kérdésében most a hazai ingatlanpiacon. Egyrészt nem minden eladó hajlandó tudomást venni a változásokról, másrészt nagy az eltérés a hirdetési és a valós tranzakciós árak között. Előbbiek nem nagyon ereszkedtek, utóbbiak már inkább.

Az ingatlanpiacon végbemenő kereslet-csökkenés nem eredményezte a hirdetési árak mérséklődését, vagy legalábbis nem drasztikus mértékben – derül ki a Balla Ingatlan Index számára eljuttatott közleményéből. A 2008-as válsággal ellentétben ezúttal nem következett be az ingatlanárak bezuhanása. Mintha az eladók nem fognák fel, hogy változott a helyzet, illetve ha fel is fogják, nem tudnak engedni az árból, hiszen amennyiben másik ingatlant szeretnének venni az eladott ingatlan árából, akkor szintén magas árakkal szembesülnek – jelezték.

Az iroda tapasztalatai alapján

nem jellemző, hogy a tulajdonosok az árak csökkentésével próbálják megfogni az eladókat. A legtöbben úgy álltak hozzá az árazás kérdéséhez, hogy »nem kell árat csökkenteni, ha lesz ajánlat, akkor majd engedek«. Ez a stratégia azonban nem nagyon működik.

Az eddigi forgalomcsökkenés nem járt az árak mérséklődésével, legfeljebb csak stagnálásával. Miközben a kereslet csökkent, a kínálat egyre csak bővült, amit az eladók egyáltalán nem észleltek. Ők minden bizonnyal a hirdetési portálok egyébként is irracionális áraiból indultak ki, hogy azokon az összegeken további néhány százalékot emelve hirdessék az ingatlanjaikat.

Stagnálás, apró csökkenéssel

Csak egy-egy szegmensben tapasztalható némi árcsökkenés, reagálva a bezuhanó keresletre, ez azonban továbbra sem mondható általánosnak: a kínálati, vagyis hirdetési árakra leginkább a stagnálás jellemző. Ezek a magas árak is hozzájárultak ahhoz – a magas hitelkamatokon túl –, hogy hónapokra ledermedt a piac – tette hozzá az iroda.

A hirdetési árak egyelőre nem igazodtak a kereslet szűküléséhez, ugyanis az irodánál csak minimális kínálati árcsökkenést mértek – a családi házak kivételével. A 1-3 szobás tégla- és panellakásoknál, valamint az újszerű állapotú ingatlanoknál nem lehet kínálati árcsökkenésről beszélni.

Ugyanakkor az értékesítési áraknál már más a helyzet. Ezeken a területeken jelentős mértékben visszaestek az árak: 1 millió forintos értékesítési árral a legtöbb esetben már nem számíthatnak az eladók, amennyiben átlagos állapotú, használt ingatlant értékesítenének.

Az ingatlanközvetítők ugyan tisztában vannak a reális értékesítési árakkal, tehát amelyekért belátható időn belül némi alkuval eladható lenne egy ingatlan, az eladók 90 százaléka viszont ezeket az árakat nem voltak hajlandók elfogadni

– mutattak rá.

A tulajdonosok általában azt a kérést fogalmazzák meg az ingatlanközvetítők felé, hogy próbálják meg először magasabb áron kínálni az ingatlant, ez viszont azt eredményezi, hogy legtöbbször még hívást sem kapnak.

Kétarcú piac

Azonban ennek ellenkezője is megfigyelhető. Számos olyan ingatlantulajdonos van, aki felismerte a piaci folyamatokat és a gyorsabb eladás érdekében elfogadta az árcsökkenés tényét a továbblépés érdekében.

Ugyanakkor a megnövekedett kínálat mellett is sokan ragaszkodtak a régi árakhoz, és nem engedtek eredeti elképzeléseikből. Így aki most lép a piacra vételi szándékkal, az „kétarcúságot” fog tapasztalni, tehát jelentősen túlárazott, illetve reális áron kínált ingatlanokkal is találkozik.