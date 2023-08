Rekorderedményt jelentett az MBH

„A stabil működés és tőkehelyzet rendkívül erős alapot biztosít a május elején létrejött egységes bank számára a további növekedéshez” – kezdi összegzését az MBH Bank. A társaság közzétette az első féléves pénzügyi időszakról szóló tőzsdei jelentését.

Az év első hat hónapját kiemelkedő eredményekkel zárták, annak ellenére, hogy a fúziós folyamat okozta többletterhelés, valamint a volatilis makrogazdasági és piaci környezet együttesen hatott a bankra. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója kiemelte:

Egy többéves fúziós folyamat áll mögöttünk, amelynek első pozitív hatásai már az üzleti teljesítményünkben is megmutatkoznak. Ügyfeleink bizalmának és erős tőkehelyzetünknek köszönhetően biztos lábakon állunk, ami hozzásegít bennünket a további növekedéshez és ügyfeleink lehető legjobb kiszolgálásához.

Az MBH Jelzálogbank – a szintén közzétett első féléves pénzügyi jelentése szerint – ugyancsak kiemelkedő első fél évet zárt, és megerősítette második helyét a magyar jelzálogpiaci szektorban – hangsúlyozzák az értékelésükben.

Ellentmondást nem tűrő számok

Az első fél év során tovább erősödött az MBH Bank jövedelmezősége. A korrigált adózás előtti eredmény 165,5 milliárd forintot ért el, ami 60,7 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A bank adózás utáni eredménye 142,1 milliárd forint, ez 50,2 százalékos növekedés éves összevetésben. A jelentősen javuló jövedelmezőség elsődlegesen a bázisidőszakhoz képest 51 százalékkal, 327,9 milliárd forintra emelkedő bevételek hatása, amelyet az erőteljesen növekvő kamatbevételek vezéreltek.

Negatív eredményhatással járt az elszámolt bankadó és extraprofitadó, amelyek összesen 66,8 milliárd forintot tettek ki - a bank eredménye ezen tételek figyelembevétele mellett is jelentősen tudott javulni az elmúlt fél évben. A tavalyi év első fél évéhez képest az MBH Bank mérlegfőösszege 3 százalékkal 10 487 milliárd forintra, míg saját tőkéje 22,7 százalékos emelkedést követően 893 milliárd forintra nőtt.

Rendkívül kedvezően alakult a korrigált, tőkearányos megtérülés, ami az első fél évében kimagasló, 33,8 százalék.

„Az első féléves eredmények jól mutatják, hogy erős piaci pozícióból indul az MBH Bank a fúziót követően. Noha az infláció és gazdasági környezet hatásai bennünket sem kerültek el, így is rendkívül eredményes pénzügyi fél évet zárhattunk” – tette hozzá Krizsanovich Péter, az MBH Bank pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

Az év első hat hónapjában az inflációs rátánál alacsonyabb ütemben, 14,3 százalékkal emelkedtek a működési költségek. A hitelintézet költség/bevétel mutatója kiváló szinten alakult az időszak alatt: 50,3-ról 38,1 százalékra csökkent, az előző év azonos időszakához képest. A hitelezés szempontjából kedvezőtlen piaci körülmények közepette is gyarapodni tudott a vállalati és a lakossági hitelállomány a tavalyi év bázisidőszakához képest: előbbi elérte a 2663 milliárd forintot, utóbbi pedig az 1717 milliárd forintot. A betétállomány változását ugyancsak jelentősen befolyásolták a piaci folyamatok.

A vállalati betétek egy év alatt 7,3 százalékkal 3546 milliárd forintra nőttek.

A piaci tendenciákkal összhangban a lakossági betétállományok terén átrendeződés figyelhető meg: a lakossági betétek 2512 milliárd forintot tettek ki az első félév végén, amely az előző negyedévhez képest csökkenést jelent, ugyanakkor az egyéb befektetések, megtakarítások volumene hasonló mértékben növekedett az időszak során.

Fontos az adatokhoz hozzátenni, hogy az MBH Bank működését nemrég a Moody's Investors Service is pozitívan értékelte. Augusztus eleji közlése alapján az MBH Bank hitelminősítését stabil kilátás mellett a hosszú és rövid távú betétminősítések és partnerkockázati minősítések esetében befektetésre ajánlott kategóriába sorolta (Baa3/P-3, illetve Baa2/P-2 és Baa2(cr)/P-2(cr) minősítések). A hitelminősítő emellett megerősítette az MBH Bank alapszintű adósminőség-értékelésének ba3 besorolását.

Mindenhol kiváló számokat látni

Nyereséges első fél évet zárt az MBH bankcsoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank Nyrt., és így megerősítette második helyét a magyar jelzálogpiaci szektorban. A hitelintézet adózás előtti eredménye a társaság most közzétett tőzsdei jelentése szerint 2,97 milliárd forint volt az idei év első hat hónapjában, ami 2 milliárd forintos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest.

A bankadótól és az extraprofitadótól megtisztított teljes átfogó jövedelem 4,3 milliárd forint volt.

A mérlegfőösszeg 1,3 százalékkal, 10,1 milliárd forinttal mérséklődött egy év alatt, és 747,9 milliárd forintot tett ki 2023. június végén. A nettó kamatbevétel egy év alatt 12,4 százalékos, 0,4 milliárd forintos növekedést mutatva elérte a 3,3 milliárd forintot. Az MBH Jelzálogbank működési költségei 3,1 százalékkal, 55 millió forinttal nőttek éves összevetésben, jellemzően az infláció hatása miatt. A bank tőkearányos megtérülése 7,6 százalék volt 43,7 százalékos költség-bevételi arány mellett. A refinanszírozási hitelek állománya 2023 első fél évének végére 5,2 százalékkal, 18,3 milliárd forinttal 367,2 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A januártól júniusig tartó időszakban a hitelintézet összesen négy nyilvános aukció keretében 41 milliárd forint értékben bocsátott ki jelzálogleveleket, ebből 16 milliárd forintot tett ki a zöld jelzáloglevél. Az S&P nemzetközi hitelminősítő intézet áprilisban megerősítette az MBH Jelzálogbank jelzáloglevél-kibocsátási programja és a bank által forintban és devizában kibocsátott jelzáloglevél-sorozatok BBB minősítését, amelyre pozitív kilátást tart érvényben – tették hozzá értékelésükben.

„Az MBH Jelzálogbank költséghatékony működés mellett növelni tudta profittermelő képességét, mindezt kedvezőtlen makrogazdasági és piaci környezetben. Refinanszírozó jelzálogbanként és rendszeres, stabil jelzáloglevél-kibocsátóként egyaránt sikerült megerősítenünk piaci pozíciónkat a hazai jelzálogbanki szektorban” – emelte ki dr. Nagy Gyula, a hitelintézet vezérigazgatója.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az elemzők várakozásait is túlszárnyalta az OTP-csoport a legutóbbi jelentésükben, ugyanakkor jól látható, az MBH Bank jelentős eredményt tudott most felmutatni, így pedig egyes területeken már jobb pozícióba is került, mint a riválisa.

(Borítókép: Cserélik a logót az MKB Bank Váci úti épületén 2023. április 30-án. Ezen a napon olvadt össze a bank a Takarékbankkal, a fúzióval létrejön a MBH Bank Nyrt. Fotó: MTI / Kovács Attila)