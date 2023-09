Ítéletet mondtak Magyarországról, a kormány azonnal reagált

Cikkünk frissül.

„Ami Magyarország erősségeit illeti, a középtávú növekedési kilátások szilárdak, amit a munkaerő- és termékpiaci tényezők kombinációja eredményez” – kezdik elemzésüket, majd kiemelik, uniós szinten Magyarországon az egyik legmagasabb a munkaerő-termelékenység.

Valamint az uniós országok közül az egyik legalacsonyabb társaságiadó-kulcs és az európai termelési hálózatokba való integráció.

Ezek a tényezők növelik az ország vonzerejét a vállalatok – köztük a külföldi cégek – számára. A költségvetési ereje is szilárd, mérsékelten magas az adósságterhelés és viszonylag erős az adósságfizetési képesség. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy a legnagyobb kihívást az uniós források körüli bizonytalanság eredményezi. Fontos azt is kiemelni, hogy

A Moody's megerősítette a Magyar Nemzeti Bank hosszú távú kibocsátói besorolását is, szintén Baa2 szinten.

Tehát a besorolása és kilátása összhangban van a kormányéval. A besorolás korábban is Baa2 volt, stabil kilátás mellett, így nincs változás a magyar gazdaság megítélésében.

Növekedést várnak

Mind a jelentés, mind a Pénzügyminisztérium azt hangsúlyozza, hogy a hitelminősítő a jövő évre már 3 százalékos növekedést vár a magyar gazdaságban, amelyet az erős export, a magas beruházási ráta és a reálbérek növekedésével fellendülő fogyasztás is támogat. A Moody’s pozitívan értékeli a kormány elkötelezettségét a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése mellett, amelynek kapcsán kiemelik, hogy a GDP-arányos államadósság fenntartható módon mérsékelhető.