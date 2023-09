Kocsis Máté arra kéri az energiaügyi minisztert, hogy állítsák vissza az éves szaldóelszámolást

Kocsis Máté a hivatalos Facebook-oldalán arról írt, hogy az energiaválság több mint egy éve kilőtte és rángatja az energiaárakat. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint ilyen körülmények között nincs helye annak, hogy az unió elvárásai nyomán rosszabb elszámolási feltételeket kapjanak azok a családok, akik az elmúlt években napelem felszerelésével igyekeztek csökkenteni a fogyasztásukat.

Ők havonta átlagosan mintegy 20 ezer forintot takarítanak meg az áramköltségeiken. Nem fair velük szemben, hogy menet közben változnak a szabályok, nem fair, hogy korábban szerzett jogaik sérülnek, hiszen a napelemek telepítésekor más megtérülési feltételekkel számoltak, a brüsszeli direktíva pedig ezeket utólag kívánja megváltoztatni

– írta Kocsis Máté.

Hozzátette, „a Fidesz a magyar családok érdekeinek védelmére kapott felhatalmazást tavaly a választóktól, és ebbe, bizony, beletartozik a rezsivédelem is”.

„Éppen ezért arra kérem Lantos Csaba energiaminisztert, hogy – a brüsszeli döntést felülírva – a már megvalósult családi beruházások esetén ne vonjanak el szerzett jogokat, és a kormány döntsön az éves szaldóelszámolás visszaállításáról legalább azon családok esetén, akiket ez korábbi szerződéseik alapján is megilletett!” – zárta bejegyzését a frakcióvezető.

Mint megírtuk, Lantos Csaba energiaügyi miniszter szombat este rövid videóban jelentette be, hogy óriási változás következik a napelemes rendszereknél: visszamenőleg is hatályosan, jövő év január elsejétől – a feltelepítéstől számított – tíz éven keresztül nem éves, hanem havi elszámolásba kerül minden napelemrendszert üzemeltető személy. Aki jövőre új rendszert telepít, bruttó elszámolás alá kerül – ennek a részletei továbbra is ködösek, a végleges szabályozás szeptemberben érkezhet.

(Borítókép: Kocsis Máté. Fotó: Németh Kata / Index)