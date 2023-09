Több jéghegy is a magyar ipar hajójának útjában áll

2023 júliusában az ipari termelés volumene 2,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 2,5 százalékkal mérséklődött – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal első becsléséből.

Az ipari termelés csökkenésében a feldolgozóipari alágak többsége érintett volt. A legnagyobb súlyú alágak közül a termelés volumene leginkább a járműgyártásban bővült, a villamos berendezés gyártásában is nőtt, ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása esetében visszaesett.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás júliusban az előző hónaphoz képest 2,8 százalékkal emelkedett.

Éves alapon az ipar újra növekedési pályára állhat

„Júliusban tovább folytatódott az ipar teljesítményének javulása, a háború és szankciók negatív hatása ellen bevezetett intézkedések – mint a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram – egyre inkább éreztetik hatásukat” – értékelte az adatokat Fábián Gergely. Az iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár szerint bizakodásra ad okot, hogy az áprilisi mélyponthoz képest éves alapon közel 6 százalékponttal kedvezőbb eredmény azonosítható, ráadásul havi szinten júliusban volt látható a legnagyobb növekedés. „Összességében jó esély mutatkozik arra, hogy a következő hónapokban éves alapon az ipar újra növekedési pályára álljon.”

Az államtitkár leszögezte, az export- és beruházásvezérelt magyar gazdaság húzóerejét mára egyértelműen a járműgyártás és az akkumulátorgyártás jelenti, ami a júliusi adatokból is egyértelműen visszatükröződik: ez a két ágazat járult hozzá a legnagyobb mértékben az ipar teljesítményének növeléséhez. Az ipari teljesítmény alakulására a fogyasztás csökkenése is hatással van, ezért a kormány továbbra is a munkahelyek és a családok megvédésére törekszik. A Baross Gábor Programokon túl ezt a célt szolgálják például a Széchenyi Kártya Program kamattámogatott hitelei is.