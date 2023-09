Megélhetési mentőövet nyújt, ezért aki tudja, csinálja

Nemcsak fizetéskiegészítésként funkcionál, de a sok család megélhetéséhez is hozzájárulhat a rövid távú lakáskiadás. Ugyanakkor az Airbnb-lakásokra vonatkozó szabályozás körül továbbra is sok a kérdőjel, az amerikai hátterű vállalat az Indexnek úgy nyilatkozott: minden országban arra biztatják lakástulajdonosokat, hogy tartsák be – a sok esetben területenként változó – szabályokat.