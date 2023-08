Az albérletnél is több hasznot hozhat, de a munka is több vele

Vegyes képet festett az Indexnek a hazai airbnb-piacról a budapesti belvárosi ingatlanpiacra specializálódott Central Home. Bár pontos statisztika nem áll rendelkezésre, a rövid távú lakáskiadások jelentős forgalmat bonyolítanak le – tette hozzá az ingatlaniroda.

A külföldiek mellett a magyarok is szívesen veszik igénybe ezeket a lehetőségeket, egyre gyakrabban választanak szálloda helyett kiadó lakást, házat vagy akár nyaralót belföldi utazások alkalmával.

Bár a Central Home adatbázisában nincs arról információ, hogy a magyar airbnb-árak nemzetközi összehasonlításban hol helyezkednek el, az iroda meglátása szerint „versenyképes a hazai árképzés”.

Lakásokat „airbnb-ztetni” nem hasraütésszerű folyamat. Egy ingatlantulajdonosnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak, a rövid távú lakáskiadást többek között például adófizetési kötelezettség terheli.

„Az airbnb-szabályozás területi szinten változik. A belvárosban például az egyes kerületek eltérő szabályokat határoznak meg a lakások kiadhatóságára vonatkozóan. Az V. kerületben, Belváros-Lipótvárosban egy épületnek maximum az 5 százaléka üzemeltethető lakáshotelként. Erről a kerületi közgyűlésen szavaznak, majd a kérelmek regisztrálása után ezt figyelembe véve döntenek arról, hogy kiadható-e egy lakás, vagy tiltják a rövid távú bérbeadást” – vázolta Ben-Ezra Orran, a Central Home vezetője.

Terézváros önkormányzata két hete adott tájékoztatást arról, hogy „beindult a kerület airbnb-kommandója”. Az ellenőrző csapat nyolc, szálláskiadó portálon hirdetett lakást ellenőrzött, ezekből öt üzemelt illegálisan, úgynevezett NTAK-szám (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ-szám) nélkül. A tulajdonosok ellen azonnali hatósági eljárás indult, a polgármesteri hivatal tájékoztatta a társhatóságokat a ,,fekete” működtetésről, így a szálláskiadók több helyről is számíthatnak a bírságra.

A Central Home is tapasztalt az utóbbi időben szabálytalanságokat értékesítői hálózatában, „nemcsak a VI. kerületben, de máshol is”. „Vannak olyan esetek, amikor ingatlanokat tartósan hirdetnek airbnb-ként kivehető szállásként, holott az üzemeltetésre nincs engedély. „Az airbnb általában szomszédok vagy más érintettek jelzései, bejelentései alapján szűri ki a szabálytalanságokat, ám ezek nem gyakori esetek” – közölte az ingatlaniroda.

Vajon mi éri meg jobban egy lakástulajdonosnak: ha klasszikus albérletként, hosszú távra – minimum egy évre – adja ki lakását, vagy pedig airbnb-zteti, vagyis a rövid távú bérbeadásban gondolkodik?

Az airbnb bevételgeneráló képessége rövid távon nagyobb lehet a hosszú távú bérbeadásnál, ugyanakkor több munkával jár, és szezonális változások is befolyásolják – mutatott rá a Central Home. „Hosszú távon az albérletként való kiadás biztosabb bevételt jelenthet, és kevesebb gondoskodást igényel. A markáns különbség a kiadással kapcsolatos munkavégzésben jelentkezik, ugyanis a rövid távú kiadás sokkal több törődést igényel. A hosszú távú bérlők esetében havi egy adminisztráció elég, míg airbnb-üzemeltetés esetén minden vendégváltás külön feladattal jár. Kezelőcég igénybevételével lehet havi szintű az elszámolás, ám annak díja a bevétel nagyjából 20-30 százalékát elviszi” – fejtette ki Ben-Ezra Orran.

Éves viszonylatban az airbnb szezonalitása és a verseny mértéke miatt akár 30 százalékkal nagyobb bevételt is hozhat, de lehet ugyanakkora a bevétel, mint ha albérletként hosszú távra lenne kiadva, ám mindez több munkával, így nagyobb kockázattal is jár. Ezzel szemben viszont a másik oldalon, a hosszú távú bérléssel erősebb a bizonyosságfaktor, így akinek a biztosabb befektetés kell, az inkább az albérletpiacra lép be