Ha az állam megveszi a repteret, még drágábbak lesznek a repülőjegyek?

A magyar kormány újabb vételi ajánlatot tett a Budapest Airport megvásárlására. A magyar állam ajánlata négymilliárd euró (1500 milliárd forint) körül van, 51 százalékos tulajdonrészt szerezne, a fennmaradó 49 százalékot pedig egy másik repülőtér-üzemeltető szerezheti meg.

Európában mintegy húsz éve indult a repülőterek privatizációs hulláma, jellemzően a kisebb, kevésbé jövedelmező repülőterek maradtak állami tulajdonban. Például a bécsi reptér többsége is magánkézben van, de a frankfurti reptér és a londoni Heathrow is teljesen magántulajdonú intézmény. A nagyobb repülőtereket általában magáncégek irányítják. A repülőtér infrastruktúrának számít, mint egy koncesszióba adott autópálya

– mondta a Szabad Európának Bognár András közgazdász, a londoni ICF tanácsadó cég légi közlekedési szakértője. Hozzátette, hogy miután a 2005-ös privatizációval a Budapest Airport magánkézbe került, a kormány bevezetett egy ársapka-szabályozást a költségekre.

Az utasok szempontjából szerinte most az a legérdekesebb kérdés, hogy ez az ársapka a jövőben is működni fog-e, az állam is betartja-e ezt a monopóliumszabályozást, vagy feloldja, és belátása szerint változtathatja a díjakat. Egyelőre semmit sem lehet tudni arról, hogy ezzel mi a szándék