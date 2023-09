Magasabb átvételi árakkal, tartósan drága energiával és a forint további gyengülésével számolhattak egyes nagy magyarországi áruházláncok 2022 őszén, profitjukat pedig ilyen gazdasági viszonyok között is garantálni akarták. Részben ezért is szökött az egekbe itthon az élelmiszerek ára – a hatósági vizsgálatok eredménye alapján ezt mondta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a Magyar Nemzet hétfői számában megjelent interjúban, amelyben megjegyezte, hogy egyes láncok árspekulációja is hajtotta az élelmiszer-inflációt. Arról is beszélt, hogy hamarosan bővülhet a kormány árfigyelő rendszere.