Megnyitották a pénzcsapot az Óbudai Egyetemen, milliárd forintok találhatnak gazdára

Közös, startupokba fektető céget alapított a Széchenyi Alapok és az Óbudai Egyetem. Az ÓUVC létrehozása egyedülálló kezdeményezés Magyarországon. A Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója, Deme Géza szerint az innovációnak csak akkor van értelme, ha gyakorlati haszna is van.

Éppen ezért az új cég fő feladata, hogy az egyetemen generált tudományos eredményeket gyakorlati, gazdasági sikerré alakítsa.

Az ÓUVC a résztvevők technikai és üzleti hátterét felhasználva ígéretes startupokba fektet. A cég egy „venture studio” modell alapján működik, amely nemcsak pénzügyi támogatást, hanem szaktudást és üzleti kapcsolatokat is biztosít a startupok számára. A Széchenyi Alapok 10 milliárd forintos tőkealappal támogatja az ÓUVC-t. Ezt a pénzt előre lefektetett üzleti kritériumok teljesítése révén, fokozatosan használhatja fel a befektetőcég – jelezte a Széchenyi Alapok a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben.

Összehozzák a jó ötletet és a pénzt

Az egyetemek és a pénzügyi szektor közötti együttműködés nem új keletű, különösen az Egyesült Államokban. A Szilícium-völgyben például az egyetemek jelentős bevételekre tesznek szert kutatásaik gyakorlati alkalmazásával.

A kezdeményezés célja mindenekelőtt az, hogy gyakorlati kitörési lehetőséget teremtsen felsőoktatási intézményben alkotó professzorok és hallgatók ötleteiből induló, gyors fejlődésre hivatott vállalkozások számára elsősorban a robotika, a medtech, a mesterséges intelligencia, a smart technológia és a kiberbiztonság területén

– írják a bejegyzésben, hozzátéve, hogy a hazánkban is meghonosított koncepció révén a Széchenyi Alapok a tulajdonos elvárásaival összhangban nem egyszerűen pénzt ad az egyetemnek, hanem a gyakorlatban is segít az üzleti megvalósításban. Az ÓUVC tevékenysége hamarosan kiterjedhet más egyetemek és vállalkozások fejlesztésére is. A cég szeptemberben kezdi meg működését.

A Széchenyi Alapok és az Óbudai Egyetem együttműködése példaértékű lehet más intézmények számára is. A kezdeményezés nemcsak pénzügyi támogatást nyújt, hanem aktívan részt vesz az üzleti megvalósításban is, ezzel hozzájárulva az egyetemi kutatások piaci értékének növeléséhez.