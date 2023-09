Varga Mihály: Ezzel minden tagállam egyetért

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: egy járvány után és egy háború szomszédságában az Európai Uniónak válaszolnia kell a magas adósságszintek és költségvetési hiányok okozta kihívásokra.

Ezzel minden tagállam egyetért, azonban a megvalósítás módjával nem

– jelentette ki, majd hozzátette: elfogadhatatlan, hogy a gazdasági kormányzás keretében Brüsszel maga akarja megszabni, hogy a tagállamok milyen megoldásokkal mérsékeljék a költségvetési hiányt. „Ez az eljárás arra a helyzetre hasonlít, amikor 2009-ben, a baloldali kormányzás idején megszorításokat írtak elő Magyarország számára” – emlékeztetett a tárcavezető, kiemelve: az egyes tagországok költségvetését nemzeti érdekek mentén, a nemzeti kormányoknak kell meghatározni, nem pedig brüsszeli bürokratáknak és a velük kötött alkuknak.

Fegyelmezett gazdálkodás

Varga Mihály arra is kitért, hogy a kormány egyetért a fegyelmezett gazdálkodással, de a megszorításokat elutasítja, a jövő évi költségvetést is ennek megfelelve készítette el. „A háborús és szankciós válság, a visszatartott uniós források, továbbá az egyre növekvő határvédelmi költségek rendkívüli terheket rónak a költségvetésre, ennek ellenére a magyar kormány évről évre csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot” – szögezte le Varga Mihály.

Emlékeztetett arra, hogy ezt a hitelminősítők is elismerik, a Moody’s legutóbbi jelentésében pozitívan értékelte a kormány elkötelezettségét az egyensúlyi mutatók javítása mellett, ahogyan azt is, hogy a GDP-arányos államadósság fenntartható módon mérsékelhető. A pénzügyminiszter ismertette azt is, hogy az Ecofin napirendjén szerepel a fiskális és monetáris politikák közötti kapcsolat is. A magyar gazdaságpolitikában ez kiemelt jelentőséggel bír, a háborús időkben felértékelődik a fiskális és monetáris politika hatékony együttműködése, a kormány és a jegybank közösen küzd az infláció letöréséért.