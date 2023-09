Az éghajlatváltozás hatásainak egyre kézzelfoghatóbbá válása következtében az élet minden területén egyre komolyabb figyelmet kap a környezettudatosság. A járvány és a szomszédban kitört háború által megtépázott világgazdaság az infláción és az elszálló energiaárakon keresztül vált érzékelhetővé. Bár van, akiben a természet iránti aggodalom, a többség számára inkább a rezsiköltségek alakulása váltotta ki a téma iránti fokozott érdeklődést.

Magyarországon 2012-től kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni új épületek építésekor, valamint meglévő épületek eladásakor, valamint az ingatlan bérbeadásához is szintén előírás. Az épületek energetikai jellemzőit vizsgáló tanúsítás környezetvédelmi célja mellett az ingatlantulajdonosok, a potenciális vevők, továbbá a bérlők informálódását is szolgálja, hiszen a magas energiaköltségek mellett egyre kevésbé közömbös a lakóingatlanok rezsiköltsége. A besorolás az ingatlan becsült energiaigénye, szén-dioxid-kibocsátása, fűtéstípusa, illetve melegvíz-használata alapján történik.

A közelmúltban jelentős változások történtek az energetikai jogszabályok területén. Bár lényeges szigorításon, illetve enyhítésen sem estek át a követelmények, azonban sok apró változás történt, amelyek hatása épülettípusonként, valamint műszaki megoldásonként változó mértékű lesz, míg a jelentős felújítások követelményei egyértelműen enyhülnek. Az idén novembertől hatályos módosított szabályozás ingatlanértékekre, valamint -értékesíthetőségre gyakorolt hatása egyelőre nem ismert.

Az Otthon Centrum Investment Solutions (OCS) idén másodszor készített elemzést az ingatlanközvetítő hálózatában értékesített és az OCS által tanúsított ingatlanokról. A 2023 első fél évében tulajdonost váltott ingatlanok adatai alapján vizsgálták meg a hazai lakásállomány energiahatékonyságát.

Mit vizsgáltak pontosan?