Jelentősen csökken a benzin ára

Szerdán végre csökken a benzin nagykereskedelmi ára is – írja a holtankoljak.net. Ez bruttó 6 forinttal alacsonyabb beszerzési árat jelent a kutaknak a 95-ös benzin esetében, ami várhatóan a kutak eladási áraiban is megjelenik. A hét közepén a gázolaj beszerzési ára nem változik, miután pénteken csökkent. Az átlagárakat tekintve szerdától az alábbiakra számíthatunk:

95-ös benzin: 652 forint literenként

Gázolaj: 682 forint literenként

Vészesen közelít a 700 forintos gázolajár

Sokan bíznak abban, hogy hamarosan véget érhet az üzemanyagok drágulása, Bujdos Eszter, a Holtankoljak.net ügyvezetője azonban kevés esélyt lát erre.

Nehéz megjósolni, hogy mikor, de az előrejelzések szerint hamarosan a 700 forintot is elérheti a gázolaj ára

– fogalmazott nemrég az ügyvezető.

Bujdos Eszter úgy látja, hogy a folyamatos drágulásnak több oka is van. Az oroszok és az arabok is meghosszabbították az év végéig a kitermelési korlátozást, így a szűkülő kínálatban egy növekvő kereslet jött létre. Az ügyvezető szerint a másik probléma, hogy több finomítóban is egyszerre végzik a karbantartási munkákat, átmeneti gázolajhiányt előidézve. Megjegyezte, hogy a mezőgazdasági munkák miatt Magyarországon is nőtt a kereslet a gázolajra, azonban nincs ellátási probléma.

Fontos azt is kiemelni, Oroszország a saját piacának stabilizálása miatt – négy volt szovjet állam kivételével – minden országba ideiglenes exporttilalmat vezetett be a benzinre és a gázolajra – közölte csütörtökön a Kreml. Az azonnali hatállyal életbe lépő tilalom nem vonatkozik az Eurázsiai Gazdasági Unió tagjainak kormányközi megállapodások alapján szállított üzemanyagokra. A dízel ára gyorsan emelkedik, a kiskereskedelmi árak rekordot döntenek, ugyanakkor annyiban árnyalni kell a képet: tavaly hasonló folyamatokat lehetett látni a piacokon.