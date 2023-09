Rossz hírt kaptak az autósok az üzemanyagárakról

Idén jelentősen emelkednek az üzemanyagárak. Miközben a nemzetközi elemzések egyre tragikusabb képet festenek a jövőről, mindenki bízik benne, hogy hamarosan véget érhet a drágulás. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint több ok is húzódik a folyamatos áremelkedés mögött.

Ahogy az Index beszámolt róla, a világ olajfinomítói egyre nehezebben tudnak elegendő gázolajat termelni. Ez súlyos hiányhoz vezethet az iparban és a közlekedésben, és az inflációt is erősítheti.

A dízel kulcsfontosságú mint ipari és szállítási üzemanyag.

A készletek csökkenése a termelés és a szállítmányozás visszaesésén keresztül a teljes gazdaságot befolyásolhatja.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb jelentésében arról számolt be, hogy a dízelfogyasztás idén naponta mintegy 100 ezer hordóval növekszik majd. Ehhez képest a benzin esetében napi 500 ezerre, a repülőgép-üzemanyag és a kerozin esetében pedig több mint napi egymillió hordóra számítanak.

Hamarosan a 700 forintot is elérheti a gázolaj ára

Sokan bíznak abban, hogy hamarosan véget érhet az üzemanyagok drágulása. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője nagyon kevés az esély lát arra, hogy árak csökkenjenek.

Nehéz megjósolni, hogy mikor, de az előrejelzések szerint hamarosan a 700 forintot is elérheti a gázolaj ára

– fogalmazott a Somogy vármegyei hírportálnak az ügyvezető.

Bujdos Eszter úgy látja, hogy a folyamatos drágulásnak több oka is van. Az oroszok és az arabok is meghosszabbították az év végéig a kitermelési korlátozást, így a szűkülő kínálatban egy növekvő kereslet jött létre.

Az ügyvezető szerint a másik probléma, hogy több finomítóban is egyszerre végzik a karbantartási munkákat, átmeneti gázolajhiányt előidézve. Megjegyezte, hogy a mezőgazdasági munkák miatt Magyarországon is is nőtt a kereslet a gázolajra, azonban nincs ellátási probléma.

Tavaly év végén sokkal rosszabb volt a helyzet

Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője szerint nem szabad elfelejteni, hogy tavaly ilyenkor magasabbak voltak az üzemanyagárak. Hozzátette, hogy a mostani emelkedés csupán a tavalyi szituáció ismétlődése, amelyhez szinte teljesen ugyanolyan okok vezettek, köztük: