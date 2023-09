Mol: Értjük, hogy mit szeretne a kormány

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a családok és a gazdaság védelme érdekében a Mol vezetőivel, köztük Ratatics Péterrel, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) elnökével, a Mol Fogyasztási Szolgáltatások ügyvezető igazgatójával tárgyalt – tájékoztatott erről a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) kedden. A MÁSZ és a Mol is kész az együttműködésre az üzemanyagárak moderálásában.

Ahogy arról korábban beszámultunk, a tárcavezető az üzemanyag-kereskedelmi ágazat szereplőivel egyeztetett, melynek során közösen áttekintették a hazai és globális gazdasági folyamatokat, különös tekintettel az energia- és üzemanyag-ellátás területére.

Látszik az inflációban

A felek megvizsgálták az elmúlt időszak üzemanyagár-emelkedésének okait, és az árak várható alakulását, továbbá elemezték és konkretizálták az elmúlt időszakban felmerült problémákat, kockázati tényezőket. Megállapították:

az üzemanyag-ellátás Magyarországon stabil és biztonságos, az üzemanyagárak emelkedése azonban nemzetközi és országspecifikus tényezőkre vezethető vissza.

Az árak alakulását jelentősen befolyásolta, hogy Oroszország és Szaúd-Arábia is csökkentette termelését, így magasabb világpiaci ár alakult ki az üzemanyagok piacán, míg az országspecifikus tényezők közül külön kiemelték az orosz olaj Brenthez viszonyított árelőnyének csökkenését, továbbá a tranzitdíjak jelentős megemelését. Jelenleg ugyanis a Mol a piaci átlag három és ötszörösét kénytelen kifizetni a szállításért az ukrán és horvát vezetékhálózat tranzitdíjának növelése miatt.

Nagy Márton a találkozón azt hangsúlyozta, hogy a kormány célja változatlan, év végére egy számjegyűre fogja leszorítani az inflációt a családok és a gazdaság védelme érdekében. „Ez a cél egy pillanatig sem került veszélybe, azonban az üzemanyagok árváltozása hatással van az infláció alakulására. Ez tetten érhető volt az augusztusi inflációs adatokban is, hiszen a növekvő üzemanyagárak miatt a kormányzati várakozáshoz képest 0,4 százalékponttal ért el magasabb szintet az infláció” – mondta a tárcavezető, aki az ágazat résztvevőinek világossá tette:

a kormány minden lehetséges eszközzel tompítani kívánja az üzemanyagárak növelését.

Teszi mindezt annak érdekében, hogy a lakosságot érintő terhek csökkenjenek, és a kormány úgy folytassa tovább az infláció elleni küzdelmet, hogy az ország ellátásbiztonsága sem sérül. A miniszter továbbá jelezte, hogy havi rendszerességgel kér jelentést az ágazat szereplőitől az árak nemzetközi és hazai alakulásáról, illetve az árak minél hamarabbi moderálására tett ágazati lépésekről – áll a közleményben.

Mol: Értjük a kormányzat szándékait

A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) érti a kormányzat szempontjait és az aggodalmakat. A MÁSZ tagvállalatai és minden piaci szereplő érdeke az, hogy a hazai üzemanyagpiac stabilitása megmaradjon – közölte a szövetség, majd hozzátették:

a hazai üzemanyag-kereskedelem versenyen és a piaci kereslet-kínálat szabályain alapulva működik. A MÁSZ tagvállalatai és az iparág egyéb szereplői a versenypiaci szabályok betartásával, saját eszközeikkel mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a piaci egyensúly ne sérüljön, az egészséges verseny érvényesüljön, és hogy ne lépjen fel ellátásbiztonsági kockázat.

A közleményükben azt is leszögezik: a magyar kormányzat számíthat ebben a MÁSZ-tagvállalatok együttműködésére.

A Mol mint a magyar üzemanyag-kereskedelem legnagyobb szereplője is részt vett a kormányzattal történt egyeztetésen, és jelezte, hogy érti a kormányzat szándékait és erőfeszítéseit az üzemanyagárak moderálására – közölte az olajipari cég az MTI-vel. Majd leszögezték:

az iparágat sújtó jelentős terhek ellenére továbbra is eltökélt a regionális viszonylatban is versenyképes üzemanyagárak biztosítása mellett.

„A vállalat évek óta olyan – versenyen alapuló – kiskereskedelmi árpolitikát folytat, amelynek keretébe a hazai ügyfeleket maradéktalanul kiszolgálja, a lakosság teherbíró képességét maximálisan figyelembe veszi, és a nemzetközi átmenő forgalom számára is versenyképes árakat biztosít” – tették hozzá.

Majd végezetül a közleményükben arra is kitérnek, hogy a regionális, versenyalapú árazásban a Mol a közép-európai országok középmezőnyében helyezkedik el, és továbbra is törekszik a relatív árpozíció fenntartására. Ez az egyik garancia arra is, hogy a regionális piaci egyensúly stabil maradjon.

