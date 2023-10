Sötét fellegek gyülekeznek a forint felett

Nem kezdte fényesen a hetet a forint, gyengült az euróval és a dollárral szemben is. A hét végéhez közeledve azonban a dollár gyengülésével párhuzamosan erősödni tudott a magyar deviza. „A forint nyár eleje óta gyengülő trendben van” – mutatott rá az Indexnek Árokszállási Zoltán. Az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint ebben most jöhet átmeneti erősödés, de a következő hetekben, hónapokban inkább gyengülés várható, nagy volatilitás mellett. A főbb európai tőzsdék és a magyar BUX-index is erősödött. A gáz és az olaj ára csökkent. Heti tőzsdei összefoglalónk.