Koppenhágába is lehet repülni Budapestről a Wizz Airrel

Koppenhágát Skandinávia egyik legnépesebb városaként tartják számon, messze földön híres környezetbarát szemléletéről, amelyet tiszta vizével és nagy számban bicikliző lakosságával is kiérdemelt. A kulturális és gazdasági központként is ismert úti célt olyan kötelező látnivalók jellemzik, mint Észak-Európa legnagyobb akváriuma vagy a világ leghosszabb bevásárlóutcája, de az ország lakói a kávékülönlegességeikre is igazán büszkék – említik közleményükben.

A dán fővárosba Budapestről október 1–29. között szerdán és vasárnap indítanak járatokat, ezt követően naponta. Tájékoztatásuk szerint az új desztinációra vonatkozó viteldíjak 9890 forinttól kezdődnek.

A Wizz Air kitért arra, hogy ettől a hónaptól több útvonalon is bővítették járataikat: Budapestről hetente több gépet indítanak Abu-Dzabi, Hurghada, Madeira és Tenerife mellett Alicante, Madrid és Milánó felé.