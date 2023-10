A háborúban álló Ukrajnán kívül Magyarország vásárolta a legtöbb fegyvert Németországból

A háborúban álló Ukrajna és a megszállt országot jelentős katonai támogatással ellátó Egyesült Államok közé fért be Magyarország mint a német hadiipar második legnagyobb vásárlója. Országunk valamivel több mint egymilliárd euróért vásárolt fegyvert az év első kilenc hónapjában.

Kilenc hónap alatt Németország már több fegyverexportot hagyott jóvá, mint tavaly egész évben. A 2022-es fegyverszállítások értéke 8,35 milliárd euró volt, idén már 8,76 milliárd eurónál járnak – derül ki a Der Spiegel cikkéből.

Az év első három negyedévében a német kormány 3,3 milliárd euró értékben hagyta jóvá haditechnikai eszközök exportját Ukrajnába a szövetségi gazdasági minisztérium adatai szerint. Ezzel Ukrajna messze a német fegyverexport legfontosabb vevője.

A német fegyverexport második legnagyobb címzettje valamivel több mint egymilliárd euróval Magyarország, amelyet az Egyesült Államok követ 467 millió euróval.

Érdemes megjegyezni, hogy a háborúban álló Ukrajna és az ukránokat jelentős katonai támogatással ellátó Egyesült Államok közé fért be Magyarország.

Összesen 8,76 milliárd euró értékben adtak ki engedélyeket, ezek mintegy fele-fele arányban fegyverekre és egyéb haditechnikai eszközökre vonatkoztak. Ez jelenleg a második legmagasabb szám, ugyanis 2021-ben 9,35 milliárd eurót termelt a német fegyverexport. A lap kontextusba helyezi a számokat, megjegyezve: Angela Merkel kancellár 16 éves kormányzása alatt mindössze ötször lépték át a 6 milliárdos határt.

Összességében az adatok szerint az engedélyezett export több mint 90 százaléka az EU- és NATO-országokba vagy a „közeli szövetségesekhez”, például Ukrajnába és Dél-Koreába irányult.

Európa legmodernebb harckocsijára ruházna be a kormány 120 milliárdért

Korábban már mi is írtunk róla, hogy német lapértesülések szerint a Rheinmetall német hadiipari vállalat megtalálta új harckocsijának első megrendelőjét. A magyar kormány mintegy 120 milliárd forinttal szállhat be a projektbe, melynek keretében az országban történne a KF51 Panther harckocsik fejlesztése, gyártása és hadrendbe állítása is.

A német Handelsblatt portál szerint a magyar kormány szeretné elsőként felszerelni fegyveres erőit a Rheinmetall új harckocsijával. A tárgyalásokat ismerő források szerint a kormány elvi megállapodást kötött a német hadiipari vállalattal.

Az Európa legmodernebb harckocsijának tartott Panther alapját a Leopard 2 képezi, amelyet a KMW gyárt, de ebben a Rheinmetallnak is van részesedése. A prototípus, amelyet a Rheinmetall 2022 júniusában mutatott be a párizsi Eurosatory fegyverkiállításon, a Leopard 2 törzsét, motorját és erőátviteli rendszerét használja, de 59 tonnájával mintegy négy tonnával könnyebb, mint az elődje.

A fegyverzetet, elektronikát és a hálózatépítést tekintve a Panther és a Leopard jelentősen eltér egymástól. A Rheinmetall a löveg esetében 120 milliméter helyett 130 milliméteres kalibert választott. A vállalat 50 százalékkal nagyobb hatótávolságot és nagyobb átütőerőt ígér.