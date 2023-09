Európa legmodernebb harckocsiját fogják Magyarországon gyártani

Német lapértesülések szerint a Rheinmetall német hadiipari vállalat megtalálta új harckocsijának első megrendelőjét. A magyar kormány mintegy 120 milliárd forinttal szállhat be a projektbe, melynek keretében az országban történne a KF51 Panther harckocsik fejlesztése, gyártása és hadrendbe állítása is.

Nemsokára megállapodhat a magyar kormány a Rheinmetall hadiipari konszernnel a KF51 Panther harckocsi hazai fejlesztéséről, gyártásáról és hadrendbe állításáról – írja az Economx a német Handelsblatt portálra hivatkozva. A magyar kormány szeretné elsőként felszerelni fegyveres erőit a Rheinmetall új harckocsijával. A tárgyalásokat ismerő források szerint a kormány elvi megállapodást kötött a német hadiipari vállalattal.

Panther, a továbbfejlesztett Leopard 2

Armin Papperger, a Rheinmetall vezetője tavaly egy párizsi fegyverkiállításon mutatta be a Panthert, ami szerint egy utólagosan átalakított Leopard 2 harckocsinak felel meg. A bemutató szenzáció volt az iparág számára, és úgy tűnt, hogy a jármű a legjobbkor érkezett. A harckocsikat a hidegháború végét követően elavultnak tekintették, valódi értéküket viszont az ukrajnai háború ismét megmutatta. Az orosz támadás visszaverése érdekében a nyugati országok nagy mennyiségben szállítottak harckocsikat Ukrajnának.

A Panthernek egyelőre még nem volt vevője, ugyanis még a Bundeswehr (Német Fegyveres Erők) is visszafogja magát, jelenleg még ragaszkodik a Leopard 2 harckocsikhoz. Papperger kiemelte, hogy egy német-francia együttműködés keretében folynak a fejlesztések egy következő generációs harckocsin, amely más egységekkel harcolna.

A tervek szerint az úgynevezett Main Ground Combat System (MGCS) harckocsit csak a következő évtized közepén vezetik be. A Panther már most is rendelkezésre áll – hangsúlyozta Papperger, hozzátéve, hogy a jármű még nincs teljesen kifejlesztve. A fő harckocsinak például új alvázra van szüksége, mivel eddig a versenytárs Krauss-Maffei Wegmann (KMW) alvázán alapult.

Közel 120 milliárdos beruházás lehet a kormány részéről

A Pantherrel kapcsolatos gyártási munkálatokat Magyarországgal együttműködve kezdik meg. A jelenlegi információk szerint Orbán Viktor kormánya mintegy 300 millió eurót (118 milliárd forint) fizet a Rheinmetallnak a projektért.

Mivel a szerződéseket egyelőre nem írták alá, az együttműködés az érintettek szerint még meghiúsulhat. Orbán Viktor azonban több morzsát is elhintett a közösségi médiában azzal kapcsolatban, hogy Magyarország is részt vehet a német gyártmányú harckocsik gyártásában.

Magyarország az elmúlt években a Rheinmetall egyik legfontosabb megrendelőjévé vált. A düsseldorfi székhelyű vállalat augusztus közepén nyitotta meg a Lynx gyalogsági harcjármű gyártóüzemét Zalaegerszegen. Iparági források szerint a jövőben a Panther is ott készülhet. Az üzem megnyitóján már ki is állítottak egy ilyen típusú harckocsit.

Az Oroszországhoz való látszólagos közelség ellenére Magyarország látványosan fegyverkezik.

Erősebb fegyverrendszert jelentene a Panther Magyarország számára

A magyar hadsereg állományában még mindig több mint 200 régi T–72-es harckocsi van, de folyamatosan selejtezi őket, a szovjet korszakból származó harckocsikat Leopard harckocsikra cserélik. Ezek közül a hadsereg jelenleg tizenkettő, a régebbi 2A4-es változatból rendelkezik. Augusztus végén az összesen 44 darab Leopard 2 harckocsi közül az elsőt, a modernebb A7-es változatban szállították Magyarországra.

A jelenlegi tervek szerint a Panther erősebb fegyverrendszert adna Magyarországnak. A harckocsi alapját a Leopard 2 képzi, amelyet a KMW gyárt, de ebben a Rheinmetallnak is van részesedése. A prototípus, amelyet a Rheinmetall 2022 júniusában mutatott be a párizsi Eurosatory fegyverkiállításon, a Leopard 2 törzsét, motorját és erőátviteli rendszerét használja, de 59 tonnájával mintegy négy tonnával könnyebb, mint az elődje.

A fegyverzetet, elektronikát és a hálózatépítést tekintve a Panther és a Leopard jelentősen eltér egymástól. A Rheinmetall a löveg esetében 120 milliméter helyett 130 milliméteres kalibert választott. A vállalat 50 százalékkal nagyobb hatótávolságot és nagyobb átütőerőt ígér.