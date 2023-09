Hatalmas tank jelent meg Budapest belvárosában szerda este

A katonai jármű a Hős utcánál forgolódott a Hungária körúton, a manőverezés miatt átmenetileg le is zárták az érintett útszakaszt a járműforgalom elől, írja a 24.hu.

Lehet, hogy csak véletlen egybeesés, de pont most sikerült végleg felszámolni a hírhedt Hős utcai lakótelepet. Az ingatlan immár a Magyar Állam tulajdona és a tervek szerint a szomszédos Terrorelhárítási Központ bővítésére szolgál majd, közölte a közösségi oldalán D. Kovács Róbert, Budapest X. kerületének polgármestere.

Ahogy arról augusztus végén beszámoltunk, már megérkezett Magyarországra az első Leopard 2 A7HU harckocsi, valamint a műszaki támogatására szolgáló WiSENT 2 többrendeltetésű műszaki gép.

Az első harckocsit Mosonmagyaróvár közelében, a Lajta Pihenőhelyen fotózta le az lhsn.hu olvasója. A haditechnikára szakosodott portál szerint a most beérkezett eszközök még csak a referenciapéldányok lehetnek.

A 2A7HU változatból összesen 44 darab érkezik, és ezután is számolnak a kiképzésre használt eszközökkel. Ezenkívül tüzérségi eszközök is érkeznek, nevezetesen Panzerhaubitze (PzH) önjáró lövegek.

A Honvédelmi Minisztérium korábban azt is közölte, hogy már most is használják a svéd gyártmányú Carl-Gustaf vállról indítható páncéltörő eszközöket, amelyekből az ukránok is nagy mennyiségben kaptak a Nyugattól.

Megkeresésünkre a Terrorelhárítási Központ azt válaszolta, hogy a TEK nem rendelkezik Leopard típusú járművel, így nem áll módjukban felvilágosítást adni.