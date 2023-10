Tíz stadiont is felhúzhatnánk abból a pénzből, amit elfüstölnek a magyarok

Az idei második negyedévben kevesebb dohányterméket vettek a magyarok, de még így is sokkal többet költöttek cigarettára, dohányra és azok helyettesítő termékeire, mivel a termékek drágulása jobban megnyomta a számlát, mint amennyit a kevesebb vásárlással megspóroltak. A gyűjtést közlő Portfolio úgy fogalmaz: „a dohánytermékekre költött pénzből majdnem 10 Puskás Arénát fel lehetne húzni, kijönne belőle másfél Vodafone, de még a Ferihegyi reptér is”.

2023 második negyedévében 311 milliárd forintot tett ki a dohánytermékekre fordított összeg Magyarországon – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatsorából a Portfolio.hu gyűjtése szerint.

Mint írják, ez az összeg 11,3 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, de ez idő alatt a dohánytermékek inflációja 15,2 százalékos volt, vagyis volumenét tekintve 3,9 százalékos csökkenésről beszélhetünk.

A lap beszámolója szerint cigarettából egy év alatt mintegy 6 milliár fogy, amelynek egy bő évtizeddel ezelőtt még a duplája fogyott. De csökkent a finomra vágott dohány forgalma is: a csúcson 7 millió kilogramm is fogyott belőle egy évben, most ennek csupán a fele.

Ugyancsak csökkent a szivarkák forgalma, amelyből kevesebb mint 700 millió szál fogy. Ennél a termékcsoportnál azonban csak az utóbbi években lehet látni csökkenést. Egyre több fogy azonban az elektronikus cigaretta töltőfolyadékából, de népszerűek a hevítéssel működő eszközök is.