Ahogy arról az Index egy részletes elemzés során beszámolt: nem a legszebb napjait éli az ingatlanpiac. A piacon patthelyzet alakult ki. Az eladók kevésbé hajlandók engedni a magasan tartott árakból, a vevők azonban ilyen feltételek mellett nem vesznek ingatlant, inkább kivárnak.

Mindez a piac lassulásához vezetett, ami az értékesítési időknél is jelentkezik, tehát ha az átlagot tekintjük, akkor egyértelműen tovább tart most eladni az ingatlanokat, mint az előző években – mutat rá lapunknak eljuttatott legújabb felmérésében a Balla Ingatlan.

Ez a kulcs

A kulcs a megfelelő árazás. Egy jól árazott ingatlan akár egy hét alatt is értékesíthető.

Ellenkező esetben már nem megy ennyire flottul az eladás, akadnak olyan lakások, melyeket már több mint egy éve hirdetnek, még sincs rájuk vevő.

Az árképzésen túl ennek oka egy egyedi, rossz paraméter, elhelyezkedés is lehet, hiszen tagadhatatlan, hogy vannak olyan típusú és adottságú ingatlanok, melyekre az átlagnál kisebb a kereslet. Ráadásul az eladóknak szembe kell nézniük azzal a ténnyel is, hogy most jóval nagyobb az ingatlanpiaci kínálat, mint egy éve, így a vevőknek van miből válogatniuk. A leggyorsabban most is a kisebb garzon vagy másfél, kétszobás lakások kelnek el

– tette hozzá az ingatlaniroda.

A házak többet várnak

Lakások tekintetében – megfelelő árazás esetén – 1–3 hónap az értékesítési idő, míg családi házaknál fél év. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy egy házat ne lehetne eladni hetek alatt akár most is. Az eladás gyorsasága mindig ártól és az ingatlan jellemzőitől függ, és bár a mostani kínálati piacon egyértelműen többször kell mutatni a lakást a sikeres értékesítésért, van arra példa, hogy az első vagy második bemutatás után meg is találja vevőjét az ingatlan. A kereslet tehát az ingatlan paramétereitől is függ, nem csak az ártól: egy erkély vagy egy első, második emeleti elhelyezkedés most is keresettnek számít, ahogy az is, ha felújított, újszerű az adott lakás.

A csekély számú tranzakció miatt azonban jelenleg a korábbinál nehezebb meghatározni az értékesítési idő pontos értékét. A túlárazott ingatlanok egyáltalán nem kelnek el, kivéve, ha megtörténik az árcsökkentés, amire sokszor akár egy évet is kell várni.

Nem egyszerű a kevés vevő miatt

Példaként említették a IV. és XV. kerületet, amelyek esetében a túlárazott ingatlanok miatt jelentős mértékben emelkedett az átlagos értékesítési idő, ugyanakkor a jól árazott ingatlanok most is elkelnek 3-4 hónap alatt, és ez lakásokra, valamint korszerű, szigetelt családi házakra egyaránt érvényes.

Ha Kőbányán piacra kerül egy 49 négyzetméteres, felújítandó panellakás 33,9 millió forintért, akkor azt akár egy hét alatt értékesíteni is lehet 32 millió forintért. De ugyanez érvényes egy nagyobb, 68 négyzetméteres alapterületű panellakás esetében is: egy 39,9 millió forintért meghirdetett ingatlan 38 millió forintért talált vevőre rövid időn belül – szemléltették. Az ugyanakkor kétségtelen, hogy a kevés vevő miatt így sem megy egyszerűen az eladás, tehát még akár jól árazott ingatlanoknál sem biztos a gyors értékesítés.

Az V. és a XIII. kerületben megfelelő árazás esetén most is viszonylag gyorsan, 1–3 hónap alatt értékesíteni lehet egy jól árazott, rugalmas eladó által kínált lakást. Ebben a két kerületben leginkább az egy-másfél szobás, erkélyes lakásokat keresik a vevők.

A budai oldalon piaci, normális árazásnál egy panellakás átlagosan két-három hónap alatt vevőre talál, de jelentősebb túlárazottság esetén ez lehet akár 9 hónap is, illetve addig tart, amíg a tulajdonos nem hajlandó a piaci árakhoz igazítani az eladási árat. A vevők most nagyon válogatnak az egyébként felduzzadt kínálatból – jegyezték meg.

A túlárazott ingatlanokra egyáltalán nincs kereslet, gyakorlatilag egészen addig beragadnak a piacon, amíg a tulajdonos nem csökkenti az árat piaci szintre, esetleg nem lép vissza az eladástól.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)