Jönnek a bajai Ganz-gyárból az elektromos hajtású buszok

Kigördült a bajai Ganzból az első elektromos hajtású busz – tájékoztatott erről az Economx, majd hozzátették, hogy a kidolgozott műszaki megoldások alkalmasak arra is, hogy használt, de jó állapotú, dízelüzemű buszokat alakíthassanak át elektromos üzeművé.

Miután kifejlesztett az elektromos autóbuszok akkumulátorainak töltésére alkalmas különféle egyenáramú töltőberendezéseket, a 70 éves múltra visszatekintő bajai Ganz-gyár most belevágott a járműfejlesztésbe is – írja az Economox. Majd hozzáteszik, hogy a fejlesztés eredménye egy 8 méteres elektromos midibusz, amely egy cseh járműgyártó partner kocsiszekrényére alapul.

A busz teljes elektromos hajtásrendszerét ganzos mérnökök alkották és tervezték meg rekordidő alatt.

Ennek részei: a modern, folyadékhűtésű komponensekből álló hajtás és segédüzemi rendszerek az akkumulátortelep többféle töltési lehetőségével. A kivitelezés, szerelés, üzembe helyezés pedig teljes egészében a bajai Ganz-gyárban valósult meg.

A kidolgozott műszaki megoldások alkalmasak arra is, hogy a buszgyártó partner EBN típusú járműcsaládjának többféle midi és szóló változatait is felszereljék velük, de arra is, hogy használt, de jó állapotú, dízelüzemű buszok kerülnek átalakításra elektromos üzeművé.