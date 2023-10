Túl sokat evett egy magyar bankár, majd hazudott is, ezért kirúgták

A BBC a Financial Times cikkére hivatkozva azt írta, hogy az egész ügy még 2022 júliusában kezdődött, amikor a bankár Amszterdamba ment egy háromnapos hivatalos útra. A banktól napi 100 eurót kapott étkezésre, ezt a keretet tartotta is.

A probléma azzal volt, hogy az egyik étkezésnél – az elszámolás szerint –

egymaga elfogyasztott két szendvicset, két adag tésztát, és megivott két kávét is.

Miután Londonba visszaért, a felettese rákérdezett, hogy valóban ő maga fogyasztotta-e el ezeket egyedül. Fekete Szabolcs – aki egyébként a bank pénzügyi csalásokat vizsgáló részlegén dolgozott elemzőként hét évig – akkor azt mondta neki, hogy igen.

A BBC szerint a bírósági perben azt is leközölték, hogy pontosan miként zajlott le az üzenetváltás. A bankár azt mondta: „Egyedül mentem a hivatalos útra és [...] két kávét is megittam, mert nagyon kicsik voltak. Azon a napon kihagytam a reggelit, és csak egy kávét ittam reggel. Ebédre ettem egy szendvicset és ittam egy üdítőt és egy kávét az étteremben, egy másik kávét és egy másik szendvicset pedig délutánra elvittem magammal az irodába [...], ami a vacsorám is volt.

Minden költésem a napi 100 eurón belül maradt. Le tudnád írni, hogy mivel van problémád? Mert nem hiszem, hogy ilyen mértékig be kellene számolnom az étkezési szokásaimról

– írta Fekete a főnökének. A tésztákra a válaszában nem tért ki, pedig a kérdés azokra is vonatkozott.

A felettese nem hagyta annyiban a dolgot, és az ügyet továbbította a Citibank belső vizsgálatokkal foglalkozó részlegéhez. Ezután ők is kikérdezték Fekete Szabolcsot, és azt is megkérdezték tőle, hogy a két tészta közül legalább az egyiket nem a párja ette-e meg, aki vele volt Amszterdamban is.

Fekete Szabolcs először azt mondta nekik, hogy nem, de aztán később végül mégis beismerte, hogy a párjával osztotta meg a fenti menüt.

A Citibank ezután döntött úgy, hogy kirúgja őt.

Fekete Szabolcs utóbb arra hivatkozott, hogy nehéz időszakot élt át a levelezés idején, mert akkor halt meg a nagyanyja, és hat hétig betegszabadságon volt, erős gyógyszerek hatása alatt állt, amikor a levelet írta a felettesének. Miután menesztették, az általa tisztességtelennek vélt kirúgása miatt perelte be a bankot.

A perben a bank hangsúlyozta: nem az elfogyasztott étel mennyiségével volt problémájuk, hanem azzal, hogy a bankár megszegte a vállalat költségelszámolási szabályait – abban ugyanis rögzítve van, hogy a házastársak vagy párok utazási/étkezési költségeit nem lehet elszámoltatni a bankkal –, és azzal, hogy aztán hazudott erről.

A bíró végül a Citibank javára ítélt az ügyben. Úgy indokolta mindezt: „Véleményem szerint ez az eset nem a pénzről szól. Ez az ügy arról szól, hogy a felperes milyen költségelszámolást nyújtott be, és hogyan viselkedett később.” Hozzátette:

Fontos, hogy a felperes az első adandó alkalommal nem tisztázta mindezt őszintén, és nem közvetlenül a neki feltett kérdésekre válaszolt. A felperes egy bizalmi pozícióban dolgozott egy globális pénzügyi intézménynél. Úgy vélem, hogy ha a költségelszámolásnál hibázott, akkor kötelessége lett volna vállalni ezért a felelősséget, és az első adandó alkalommal jóvátenni ezt. Elfogadható elvárásnak tartom az alperes részéről azt, hogy őszinteséget követel meg a munkavállalóitól.

A Citibank szóvivője az ítélet után azt mondta, hogy elégedettek a döntéssel.