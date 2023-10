Globális márka lépett a magyar piacra

A 2005-ben Svédországban alapított Klarna az elmúlt két évben egyre bővítette jelenlétét Közép- és Kelet-Európában, és a régió több országa után most Magyarországon is megkezdte működését.

Keddtől a magyar vásárlók a Klarna Fizetés 3 részletben szolgáltatását a Klarna kiskereskedelmi partnereinél online és a Klarna alkalmazáson keresztül is használhatják. A vásárlók három kamatmentes részletben fizethetnek (Fizetés 3 részletben), az első részletet a vásárláskor, a többi részletet pedig 30 naponként kell kifizetniük. Így egyenletesen eloszthatják vásárlásaik költségeit, és még azelőtt megkapják a terméket, hogy a teljes összeget kifizetnék.

A Klarna által 2023 nyarán elvégzett kutatás szerint a vásárlók 79 százaléka szívesebben vásárolna olyan webáruházban, ami lehetővé teszi, hogy a terméket még azelőtt megnézhesse, kipróbálhassa, mielőtt fizetne érte. 59 százalékuk válaszolt úgy, hogy nagyobb biztonságban érzi magát, ha az online áruházban lehetőség van arra, hogy szállítás után fizethessen.

Érdekesség, hogy bár Magyarországon a BNPL-típusú megoldások (Buy Now Pay Later – vásárolj most, fizess később) viszonylag újak, a lakosság közel fele (48 százalék) úgy nyilatkozott, hogy drágább termék vásárlása esetén szívesebben osztaná meg a fizetést a BNPL segítségével.

Szuper izgalmas, hogy a Klarna Magyarországra érkezik. A fogyasztók világszerte belefáradtak a hagyományos bankok trükkjeibe, és új, egészségesebb módszert keresnek pénzügyeik intézésére

– mondta Sebastian Siemiatkowski, a Klarna vezérigazgatója.

A világszerte havi több mint 150 millió aktív felhasználóval rendelkező Klarna támogatja a fogyasztókat a megalapozott döntések meghozatalában. Az alkalmazásban a felhasználók kezelhetik a pénzügyeiket, egy helyen követhetik a kiadásaikat, emellett tárolhatják a digitális nyugtákat, nyomon követhetik a szállítást és a visszaküldést, vagy megkereshetik a legjobb ajánlatokat.

A magyar piacra lépéssel a Klarna már 24 országban érhető el. Globális márkaként könnyebb támogatni a helyi kereskedők fejlődését, lehetővé téve számukra, hogy más piacok fogyasztói számára olyan rugalmas fizetési lehetőségeket kínáljanak, amelyeket már jól ismernek.

A Klarna a fizetési szolgáltatásokon kívül marketingszolgáltatási csomagokat kínál kiskereskedelmi partnereinek, amelyek segítenek az érdeklődők bevonzásában, vásárlóvá konvertálásában és megtartásában.