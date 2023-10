Putyin benézte, ezzel a lépéssel még erősítette is ellenségeit

Bármilyen szörnyű is az orosz–ukrán háború, pozitív hozadéka is akad, mégpedig, hogy az annak kapcsán érintett országok növelték az energiahatékonyságukat, azaz olcsóbb lett az energia – jelezte Kandrács Csaba, a jegybank alelnöke az MNB Zöld Pénzügyi Konferencián. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ugyanannyi energiával magasabb GDP-t érünk el.