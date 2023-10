Sejtelmes törvényt nyújtott be a kormány, minden megváltozhat a reptéren

A kormány kedden feltöltött egy törvénytervezetet, amely a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása lenne, amennyiben elfogadják. A tervezet értelmében

az állam tulajdonában lévő nemzetközi kereskedelmi repülőtér működtetése átengedhető állam alá tartozó gazdasági társaság számára.

Tehát a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni, amennyiben az állam tulajdonában lévő repülőtér működtetését állami befolyás alatt álló gazdasági társaság végzi.

Értelmezésünk szerint ez közvetett állami befolyás esetén, valamint Polgári Törvénykönyv. 8:2. § szerinti befolyása alatt álló gazdasági társaságra is igaz lesz.

Az Index a törvénymódosítással kapcsolatban kereste a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot, amint megérkezik a válaszuk, cikkünket frissítjük.

A szándék egyértelmű

A kormány nyíltan kimondott célja, hogy a közeljövőben megvásárolja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, ez a törvénymódosítás is ennek az előkészülete lehet. Az is elképzelhető, hogy a megvásárlást követően közvetlenül az üzemeltetésbe a kormány egyáltalán nem akar beleszólni – ez egybevágna a jelenlegi gazdasági döntéshozók felfogásával is.

Az akvizícióval kapcsolatos tárgyalásokat Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter vezeti, aki korábban elmondta, hogy a Budapest Airport megvásárlásának finanszírozása csomagban valósulhat meg, és a várakozások szerint az év végéig lezárulhatnak a tárgyalások.

A vételár nem hivatalos, ugyanakkor a Bloomberg szeptemberben 4 milliárd eurós összegről írt.

„A reptér nemzetstratégiai kérdés, ezért óriási hiba, de talán bűn is, hogy a Gyurcsány-kormány külföldi kézbe játszotta át. Ezt helyre kell hozni, ki kell javítani. Azt a feladatot kaptam, hogy tárgyaljak a repülőtér megvásárlásáról. Elkezdődtek az egyeztetések, amelyek jelenleg is zajlanak, de ezzel kapcsolatban többet egyelőre nem oszthatok meg. Legfeljebb annyit árulhatok el, hogy a Vodafone-ügyletnél a Budapest Airport nagyobb falat” – nyilatkozta korábban az Indexnek a tárcavezető.

„Számviteli szempontból ezek a tételek nem módosítanak semmit, nem mérlegrontó tételek. Az a gazdaságpolitikai cél fontos, hogy a reptér szervesen kapcsolódjon a gazdaság vérkeringéséhez, és fejlesztések történjenek. Kár lenne most a pillanatnyi helyzet miatt visszafordulni” – így pedig már Varga Mihály pénzügyminiszter fogalmazott lapunknak, és egyértelművé tette, hogy a Vodafone vagy akár a Budapest Airport megvásárlása nem növeli a költségvetés mérlegeit.