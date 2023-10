Tejmentes forradalmat indított egy magyar cég, bejött

A tyúkok nem törődtek a Covid miatt elrendelt lezárásokkal, továbbra is ugyanannyit tojtak, mint korábban – ez késztette arra a magyar és régiós szinten is vezető tojásfeldolgozót, hogy miután a partnerei többsége, ha csak átmenetileg is, de bezárt, egy éles stratégiaváltással tojásfehérjéből készülő, tejmentes termékcsaládot dolgozzon ki. Avagy menekülés a győzelembe egy szigetcsépi cég példáján keresztül.

A pandémia még azokat a magyar vállalatokat is újratervezésre kényszerítette, amelyek nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacokon is szektoruk meghatározó szereplői. Ebbe a sorba illik a több mint 30 éves múlta visszatekintő Capriovus Kft. is, amelyet túl az itthoni sikereken az egész régió vezető tojásfeldolgozójaként tartanak számon. Nem véletlenül, a – Pest vármegyében, a Ráckevei járásban található – szigetcsépi üzemben évente csaknem 150 millió tojást dolgoznak fel, amelyből élelmiszeripari alapanyagok készülnek:

a szárított tojásporokat,

a tisztított főtt tojást

és a fertőtlenített héjú tojástermékeket

a legnagyobb cukrászatok, pékségek, tésztagyárak használják fel.

Kényszerpályából kitörési pont

Az alapító Németh Zoltán agrármérnöknek köszönhetően európai mércével is jelentős, exportra termelő vállalat jött létre és fejlődött évtizedeken keresztül. Csakhogy jött 2020, és vele együtt a Covid-válság. Az élelmiszeripari cégnél hirtelen azzal szembesültek, hogy számos fontos partnerük, így az éttermek, kávézók, hotelek 70 százaléka zárva tart. Ám ahogy Németh Csaba, a Capriovus Kft. kutatás-fejlesztési igazgatója fogalmaz:

a tyúkok nem törődtek a lezárásokkal, továbbra is ugyanannyit tojtak, mint korábban.

Ezt a rengeteg tojást szerették volna olyasmire használni, ami különleges, új, és ami szinte mindenki számára fogyasztható. Ekkor pattant ki a fejükből a ToTu, azaz Tojás Tudatosan termékek gondolata, és kezdtek el dolgozni elsőként a tejmentes túrón, ami kizárólag tojásfehérjéből készül.

„Nincs is szomorúbb dolog annál, mint amikor egy kisgyerek semmilyen süteményből nem tud enni egy zsúron, mert érzékeny a tejfehérjére vagy a laktózra” – véli Németh Csaba, egyben megválaszolva azt a kérdést, mi volt az első célcsoportja a rögös túrónak.

„Jó megoldás azoknak, akik nem képesek megfelelően megemészteni a tejfehérjét vagy a tejcukrot. Ezeknek a termékeknek a növényi tejhelyettesítőkhöz képest lényegesen alacsonyabb a kalóriatartalmuk, illetve az eredeti, tejből készült termékekhez ízben, állagban és konyhatechnológiai viselkedésben is nagyon hasonlóak. Így többé senkinek nem kell lemondania, mondjuk, egy finom rétesről” – részletezte a szakember.

Tejmentes forradalom

A sikeren felbuzdulva folytatták a kutatásokat állandó kutatás-fejlesztési partnerükkel, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel közösen. A cél az volt, hogy minél többféle tejmentes, ám állati eredetű élelmiszert kínáljanak. Így született a sajtkrém és a tejföl ToTu-alternatívája. De hogy ne csak alapanyagok legyenek náluk elérhetők, azonnal fogyasztható termékeket is elkezdtek gyártani. A kiemelkedő minőségű mélyalmos tojások minden követelménynek megfelelnek, már csak annyi kellett, hogy a tojásfehérje-alapot ugyanilyen minőségi alapanyagokkal házasítsák össze, tartósítószerek felhasználása nélkül.

Ez mindig kockázat a gyártó számára, hiszen a termék így 30 napig őrzi meg a minőségét, ám számunkra a fogyasztók egészsége volt a fontosabb. Ugyanakkor ez az oka annak is, hogy sem természetes, sem mesterséges színezéket nem használunk, aroma sem kerül a termékekbe, inkább karakteres ízű gyümölcsök felhasználásában gondolkozunk.

Ez a fajta szemlélet arra irányul, hogy teljes életet élhessenek azok is, akik a növényi tejhelyettesítők mellett változatosságra és a tejtermékekhez hasonló állagú ételekre vágynak. Ennek szellemében italaikkal helyettesítik a tejet és a kávét is. De a termékfejlesztés terén minden jel szerint a határ valóban a csillagos ég, nemcsak kakaóitalon dolgoznak, hanem például a joghurt analóg mangós változatán is.

Ahogy elkezdték forgalmazni a túrót, megjelentek a vásárlók között azok is, akik nem tejérzékenyek, hanem úgynevezett választott életmódot folytatnak, vagyis jellemzően a ketogén vagy a paleolit diéta követői.

Számukra ezek a termékek a mindennapi étkezésük fontos részévé válhatnak, hiszen a paleolit diétát követők kerülik a feldolgozott adalékanyagok, így például a cukor, a keményítő és a tejtermékek fogyasztását, a ketogén diéta híveinek pedig a tojás fogyasztása nem csak hogy megengedett, hanem számukra az egyik alapétel.

Anyatej és tojásfehérje

„Míg tejjel az anyatejen kívül aligha volt kapcsolata őseinknek, a különböző madarak tojásának összegyűjtése és elfogyasztása már a legkorábbi időkben is szerves részét képezte az emberek táplálkozásának. Nem véletlen hát, hogy sokkal többen tudják panasz nélkül megemészteni a tojástermékeket, mint a különböző állatok tejéből készült élelmiszereket” – érvelt Németh Csaba, aki szerint az alapvető fehérjeforrások közül az anyatej mellett a tojásfehérje az, ami a legjobban hasznosul az emberi szervezet számára, így ez az egyik legtökéletesebb fehérjeforrás.

A közkedvelt növényi fehérjeforrások, amilyen a bab vagy a lencse, egyrészt összehasonlíthatatlanul kevesebb fehérjét tartalmaznak, másrészt a diétázók, cukorbetegek számára szóba sem jöhetnek a magas szénhidráttartalmuk miatt.

Mivel ezzel tökéletesen tisztában voltak eddig is, a termékeik nem tartalmaznak zsírt és minimális a kalóriatartalmuk, ráadásul hozzáadottcukor-mentesek. Így praktikusan egy szamócás joghurthelyettesítőben csak annyi cukor van, amennyi magában a gyümölcsben.

A kutatás-fejlesztési igazgató azzal folytatta, hogy a tojásfehérje könnyen felszívódik, kevés benne a szénhidrát és minimális a zsír – túlzás nélkül a sportolók, testépítők álma. Remek omlettet készíthetnek maguknak a tojásfehérje-alapból, hiszen a sárgája nélkül kalóriák is alig lesznek benne.

A sportrehabilitációban is egyre többen használják az izom gyors rehabilitációja érdekében, hiszen nekik gyorsan felszívódó, rendkívül tömény fehérjekészítményre van szükségük ahhoz, hogy minél hamarabb visszanyerjék az eredeti kondíciójukat.

Ami pedig egészen hiánypótló tulajdonsága: az idősgyógyászatban is remekül teljesít, ugyanis extrém magas fehérjetartalmának köszönhetően az idősek izomtömegének leépülését is ellensúlyozni lehet vele – amivel számos súlyos baleset előzhető meg. „Az időseknél ami az agynak a keresztrejtvény, az a testnek a mozgás és a tojásfehérje fogyasztása” – teszi hozzá a szakember.

Egészség és innováció

Évről évre egyre többen érzékenyek a tejre, így soha nem látott kereslet van a tejtermék-helyettesítők iránt, a legnagyobb kereskedelmi láncok is ennek megfelelően alakították át a választékukat, beleértve a szuper- és hipermarketeket. A kedvező hazai fogadtatás után a 100 százalékban magyar tulajdonú Capriovus Kft. a külpiacokat is megcélozta a ToTu termékekkel. Európai uniós pályázati pénzt is felhasználtak a külföldi bemutatkozáshoz, mivel deklarált cél az export növekedése, több jól ismert, színvonalas élelmiszeripari kiállításon vettek részt

Csehországban,

Szlovákiában

és Romániában is.

Ezzel együtt persze a hazai szakmai vásároknak is a rendszeres kiállítói, amelyeken a hazai, egészséges és innovatív élelmiszereket népszerűsítik, ismertetik meg szélesebb körben.

(Borítókép: Capriovus)