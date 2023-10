Százmilliárd forint pluszbevétel is jöhet a költségvetésbe a minimumadó miatt

Mintegy százmilliárd forint pluszbevétel is keletkezhet a költségvetésben a most társadalmi egyeztetésre benyújtott globális minimumadóról szóló törvénytervezet szerint. A kormány honlapján közzétett dokumentumok az alapelvek és meghatározások mellett arra is kitérnek, hogy mely vállalatoknak kell fizetniük a minimumadót, és azt hogyan kell kiszámítaniuk.