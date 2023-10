Hatalmas változások zajlanak a színfalak mögött a söriparban

Az árbevétel és a profit változatlanul az üzleti eredményesség meghatározó fokmérője az iparban, ám az oda vezető út egyre inkább az energiahatékonysággal, a CO 2 -semlegességgel és a hulladékgazdálkodással van kikövezve, különösen a termelő-gyártó cégek esetében. A fenntarthatósági célok a söriparban is meghatározóvá váltak, ezért annak jártunk utána, hogy a globális piacon meghatározó Heineken amszterdami bázisán megfogalmazott vállalásokból mi csapódik le a budapesti központtal, de soproni termeléssel működő hazai leányvállalatnál.

Arccal 2030 felé

A Heineken Hungáriánál az Index megkeresésére felidézték, hogy az anyacég 2021-ben jelentette be a 2030 Brew a Better World programját, amely új, ambiciózus kötelezettségvállalások sorát jelölte ki erre az évtizedre.

A vállalások célja a környezetre, a társadalmi fenntarthatóságra és a felelős alkoholfogyasztásra gyakorolt pozitív hatás előmozdítása.

Elismerték, hogy a Heineken rengeteg energiát használ fel termékei gyártásakor és szállításakor, ami egyben az üvegházhatást növelő gázok kibocsátását is jelenti. Azért, hogy ennek a mértékét enyhítse, a cég tájékoztatása szerint folyamatosan azon dolgozik, hogy csökkentse hőenergia- és áramfelhasználását, közben növelje a megújuló energiaforrások részarányát.

2020-ban a Heineken a szintén holland Philips, Nouryon és Signify vállalatokkal közösen egy energetikai beruházó bevonásával megkezdte egy 430 GWh éves kapacitású szélerőműpark építését Finnországban.

2021-ben a finnországi szélerőmű mellett a Heineken és a Philips együttműködésében megkezdődött egy 228 GWh kapacitású napenergiapark építése az olaszországi Lazio régióban.

2023 júliusától, illetve októberétől termelnek villamos energiát ezek a beruházások, egy virtuális energiavásárlási megállapodással 13 európai leányvállalat, köztük a Heineken Hungária számára biztosítják 100 százalékos megújuló villamos energiát.

Lapunk érdeklődésére a Heineken Hungáriánál kijelentették:

A söripari konszern fokozottan törekszik arra, hogy 2030-ra a termelését, 2040-re pedig a teljes értékláncát szén-dioxid-mentessé tegye. A vállalat célja, hogy valamennyi termelési telephelye CO 2 -semlegessé váljon, maximalizálva a megújuló energia részarányát, ezáltal pedig az energiahatékonyságot.

Ennek részeként a társaság 2030-ig 30 százalékkal kívánja csökkenteni teljes kibocsátását. Leszögezték, hogy mindezek érdekében, a konkrét intézkedésekre összpontosítva „az árpától a bárpultig” a tudományos alapokon nyugvó megközelítést alkalmazzák, szorosan együttműködve a fogyasztókkal és a beszállítókkal. A vállalat tagja a Business Ambition for 1.5C, a Race to Zero, a Climate Pledge és a RE100 szervezeteknek is.

A 2030-ra kitűzött markáns célok közé sorolható a mezőgazdasági CO2-kibocsátás 30 százalékos csökkentése, a nem mezőgazdasági eredetű kibocsátás esetében 25 százalék a tervezett mérséklés aránya.

Ugyanígy deklarált cél a 100 százalékban megújuló villamos energia termelése, továbbá a vállalat kötelezettséget vállal arra is, hogy az elsődleges erdőirtással összefüggő árucikkei esetében 2025-től semmilyen további formában nem folytat erdőirtást. Ehhez kapcsolódóan az úgynevezett 4R stratégia mentén az elért eredményekről közlemények, riportok készülnek (report), továbbá csökkentik az energiahasználatot hatékonyabb berendezések és folyamatok révén (reduce), lecserélik a fosszilis tüzelőanyagokat tisztább, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású és megújuló energiával (replace), végül pedig megszüntetnek minden maradék szénlábnyomot olyan ellenőrzött projektekkel, amelyek ellensúlyozzák a CO 2 -kibocsátást (remove).

De mi látszik mindebből Sopronban?

Amikor arra kértük a Heineken Hungáriát, hogy a csoportszintű célok mellett nézzen szét a saját portáján is, a magyar vállalat a 2015-ös évre tekintett bázisként az energia, karbon és vízfogyasztási adatai terén, ugyanis akkor vezette be az ISO 50001 Energiairányítási Rendszert:

a termelés vízfogyasztását 4 százalékkal csökkentette a gyártási folyamatok optimalizálásával,

a hőenergia-fogyasztást 38 százalékkal csökkentette hőenergia-visszanyerő rendszerek telepítésével és a termelési technológiák optimalizálásával,

a villamosenergia-fogyasztást 13 százalékkal csökkentette nagyobb hatékonyságú üzemi berendezések telepítésével, elsősorban a hűtés területén,

a 2018-as bázisévhez képest növekvő termelés mellett több mint 30 százalékkal csökkentette a termelés szén-dioxid-kibocsátását,

2018 óta a termelésben kizárólag megújuló forrásból származó villamos energiát vásárol,

a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátási célok elérése érdekében a termékek többségét azokban az országokban állítja elő, ahol fogyasztják, ezzel is csökkentve a szállítási és raktározási igényeket és az elosztóhálózataink környezeti hatásait. A logisztika terén a cég olyan elektromos teherautók beszállítóival lépett partnerségre, amelyek már a világ számos pontján szállítanak. Ahol ez lehetséges, áttértek a közúti szállításról a hajózásra.

Viszlát, hulladéklerakók!

Legalább ilyen fajsúlyos a Zéró Hulladék program. A kitűzött célok között szerepel 2025-ig megszüntetni a hulladéklerakókba szállítást 166 gyártóüzemből. A vállalat folytatja az innovatív csomagolások fejlesztését, mint például az újrahasznosítható Green Grip az Egyesült Királyságban, ami az alumíniumdobozos gyűjtőcsomagolásoknál az egyszer használatos műanyag gyűrűket helyettesíti, ezáltal éves szinten 500 tonna műanyagot megtakarítva. Ezzel a megoldással a műanyag dobozgyűrűket 100 százalékban újrahasznosítható kartonra cserélték.

S hogy ebből eddig mi valósult meg? 2018 óta, amióta a vállalat bevezette a Zéró Hulladék programot, a kommunális lerakókra került hulladék mennyisége a harmadával csökkent, ráadásul az összes melléktermék és hulladék 99,16 százalékát ma már partnereken keresztül újrahasznosítják.

A sörgyártás melléktermékei közül a sörtörkölyt és a használt élesztőt állati takarmányozásra,

a kovaföldiszapot komposztgyártásra,

a termelésben keletkező üveg-, papír-, műanyagfólia- és alumíniumhulladékot pedig új csomagolóanyag gyártására használják.

A program keretében a Heineken Hungária keresi a még nem hasznosított hulladékok hasznosítási lehetőségeit, bevonva a projektbe a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Gazdasági Logisztika szakirányú továbbképzési szakának hallgatóit is. Lapunknak megerősítették, hogy a magyar vállalat 2021-ben megszüntette a PET-palackok használatát. Emellett egyes dobozos termékeknél áttértek a zsugorfólia nélküli, úgynevezett magasfalú tálca használatára, amivel évente több tíz tonna műanyagfóliát takarítanak meg, illetve ennyivel csökkentik a csomagolási hulladékok mennyiségét. Továbbá a vállalat által használt kartontálcák 100 százalékban újrahasznosított papírból készülnek, a használt zsugorfóliák 50 százalékban újrahasznosított műanyagot tartalmaznak.

(Borítókép: Taylor Weidman / Bloomberg / Getty Images)