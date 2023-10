Árengedményekkel pörgetnék fel a fogyasztást a notebookpiacon a Black Friday időszakában. Idén 20 százalékos bevételcsökkenés ment végbe a szegmensben az előző évhez képest – mondta az Indexnek Farkas András, a notebook.hu ügyvezetője. A vállalat a lakossági mellett a vállalati piacon is robbantana. Előbbin ismét jön a kamatmentes hitel, utóbbinál egy eddig viszonylag magára hagyott szegmenst céloznak meg személyre szabott ajánlatokkal.

Felemás piaci teljesítményt tudhat maga mögött az utóbbi években a notebookpiac. A koronavírus-járvány miatti lezárások, a home office-ra, illetve az otthoni tanulásra történő átállás hatására növekvő kereslet mutatkozott a notebookok és a hozzájuk köthető kiegészítők iránt. Ahogy szintén fűtötte a piacot a 2022 elején végbement személyijövedelemadó-visszatérítés.

A kocka azonban a tavalyi év vége felé fordult. Ahogy általánosságban a tartós műszaki cikkek piaca, a notebookpiac is megérezte az elmúlt időszak kedvezőtlen gazdasági történéseit.

Erre az évre vonatkozóan 20 százalékos általános csökkenést mutatnak a piaci trendek. A szakma is találgatja, hogy a notebookpiac mikor tér vissza a normális mederbe

– mondta az Indexnek Farkas András, a notebook.hu ügyvezető igazgatója, aki szerint érthető a visszaesés egy olyan helyzetben, mint a jelenlegi, amikor a lakosság emelkedő megélhetési költségekkel szembesül, ami miatt – érthetően – kisebb gyakorisággal cserélik le meglévő műszaki cikkeiket.

Az áruhitelek kamatai is elszálltak, aminek köszönhetően 40 százalékkal estek vissza a hitelből történő vásárlások. A nullaszázalékos THM (teljes hiteldíj mutató) mellett elérhető konstrukciók pedig szinte teljesen eltűntek az év első felében. Augusztus végétől azonban, az iskolakezdés időszakához köthetően, újra visszajöttek a kamatmentes hitelkonstrukciók – mind a 10, mind a 20 hónapra szólók –, ami jótékony hatással volt a piacra, hiszen mintegy 20 százalékos volumennövekedést realizált a vállalat szeptemberben (vagyis ellensúlyozta az említett általános piaci csökkenést), amely az IT-szegmens hagyományosan második legjobb időszaka az év végi nagy hajrá után.

És ha már év végi hajrá,

a notebook.hu jelentős árleszállítással, illetve kamatmentes hitelkonstrukciókkal is készül a Black Fridayre, illetve a karácsonyi időszakra.

A „belépő kategóriában” már 100-150 ezer forintért kaphatók majd notebookok, a magasabb minőséget képviselő, videojátékok használatára alkalmas, hordozható gamer (számítógépes játékokra kalibrált) PC-k pedig már 300 ezer forint alatt is elérhetők lesznek – jelenleg ennél jóval magasabb áron kaphatók. De ugyanígy az ultravékony, illetve a felső kategóriás notebookok tekintetében is készülünk csemegével, ahogy a különböző kiegészítők, például a játékok területén is” – avatott be Farkas András.

Szeretik a magyarok a nulla THM-et

A magyar lakosság széles rétege szívesen él a kamatmentes hitelre történő műszakicikk-vásárlás lehetőségével. A nulla százalékos THM-konstrukciónak köszönhetően jelentős forgalomtöbblet képződik, a notebook.hu átlagos 12-13 százalékos hitelpenetrációja pedig 20 százalék fölé ugrik – mutatott rá az ügyvezető, hozzátéve: kamatmentes hitel mellett olyan új vásárlók jelennek meg a piacon, akik normál körülmények között nem lépnének a vevői piacra.

Nagyot léptek

A notebook.hu eddig kizárólag a lakossági piacot célozta meg, azonban bővítik a portfóliót, és kimondottan a kis- és középvállalatok (kkv) számára dolgoztak ki vonzó konstrukciót.

„A vállalati piacon belül van egy olyan szegmens, ami a nagyobb rendszerintegrátorok részéről gyakorlatilag eddig érintetlen maradt, ám komoly fogyasztói a notebook-, illetve IT-piacnak” – mutatott rá Farkas András, aki részletezte is, mire gondolt.

Vannak nagyobb cégek, legalább 50–100 munkavállalóval, és így ugyanennyi munkaállomással rendelkeznek – őket szolgálják ki az említett nagyobb rendszerintegrátor, illetve IT-karbantartó cégek.

Azonban vannak azok a kisebb, kkv-szektorhoz tartozó vállalatok – például kisebb könyvelőirodák, fitneszklubok, reklámügynökségek –, akik 5–10 munkaállomással rendelkeznek. „Ők a nagyobb rendszerintegrátorok számára túl kicsik, azonban az olyan, lakossági piacon focizó vállalatnak, mint mi, vonzó célpont.”

A notebook.hu ezt a vevőkört célozza meg dedikált ajánlatokkal, illetve külön, számukra létrehozott internetes oldallal. „Ezen cégek számára a jó árak mellett a gyorsaság a legfontosabb. Egyedi árajánlatokkal állunk rendelkezésükre, 24 óra alatt szállítunk, köszönhetően annak, hogy jelentős raktárkészlettel rendelkezünk. Igény esetén pedig a telepítésben is segítséget nyújtunk” – mondta az ügyvezető, aki azt is elmondta: a piacnyitás már most „szép számokat” produkál.

A készülékvásárlás mellett ráadásul eszközbérlésre, illetve lízingre is lehetőség nyílik.

Drágább, de minőségibb

A notebook.hu-nál kapható notebookok fogyasztói átlagára jelenleg 330 ezer forint környékén mozog,

ami 10 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakihoz képest, és ugyanennyivel magasabb a piaci átlagárnál, aminek oka Farkas András szerint a minőségibb árukészlet.

Az otthoni PC-modellek mellett jól fogynak a gamer notebookok, de Apple authorized resellerként (viszonteladóként) a Macbookokat, illetve az iPhone-okat is előszeretettel veszik.

A magyar piacon évente körülbelül 450-500 ezer notebookot értékesítenek. Ennek kétharmadát a lakossági szegmens, egyharmadát pedig a vállalati, állami szektor fedi le.

Az ingerküszöb áttörési pontját keresik

Az említett 10 százalékos fogyasztóiár-növekedés mellett a gyártói, kiskereskedelmi oldalt is jelentős költségnövekedés terheli. Az ügyvezető beszámolt arról, hogy a notebook.hu hálózatának rezsiszámlái két és félszeresére növekedtek, az infláció miatt emelni kellett a munkabéreket, továbbá a forintárfolyam ingadozása is nagyobb hatással van a működésre, mint például 1-2 évvel ezelőtt.

A chiphiány a múlté, bő készletek várnak eladásra a raktárban, továbbá a szállítási nehézségek is kisimultak. A logisztikai költségek növekedése nem volt számottevő, köszönhetően többek között a csomagátvevő pontok népszerűségének.

Kérdés azonban, és a szakma ezt találgatja, hogy például egy 300 ezer forintos notebook árának 50 ezer forinttal történő csökkentése elegendő-e.

Abban reménykedünk, hogy olyan árakat sikerül belőni, amik áttörik a fogyasztók ingerküszöbét, és azt mondják, ilyen áron már belépnek a piacra. A kamatmentes hitel általában ilyen

– mondta az ügyvezető.

Az ügyfélélmény növelésére fordítják az AI-t

A piacon való fennmaradás kulcsa a rugalmasság, a vevői igényekhez való igazodás. Jó példa erre a szinte már minden iparágban gyökeret verő mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence = AI), amit a notebook.hu-nál az ügyfélkiszolgálás minőségének javítása érdekében állítottak hadrendbe. „Kidolgozás alatt áll egy olyan AI-alapú ügyfélkiszolgálási rendszer, amely a megadott információk alapján ajánl terméket, és a vevővel történő kapcsolattartás is a mesterséges intelligencián keresztül történik” – mondta Farkas András.

(Borítókép: Farkas András. Fotó: Szollár Zsófi / Index)