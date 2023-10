Van egy fontos lista, amin Budapest csak a fasorban kullog

A globális pénzügyek gyorsan változó világában az európai városok éles versenyben vannak azért, hogy erős pénzügyi központokként jelenjenek meg, hogy minél több befektetőt tudjanak magukhoz vonzani.

A Global Financial Centres Index (GFCI) új rangsorában összesen hét európai város szerepel a világ 20 legjobb pénzügyi központja között.

A lista élmezőnyét az Egyesült Államok dominálja, az első helyen New York szerepel. Európában pedig továbbra is London számít a legjelentősebb pénzügyi központnak, írja az Euronews.

Genf 13 helyet javítva éppenhogy befért a top 10-be globális szinten, míg Frankfurt – ahol az Európai Központi Bank székel – a legutóbbi jelentésben a harmadik legjobb európai helyet szerezte meg – Párizs legnagyobb bánatára.

Budapest – amely a megszerezhető 1000 pontból 606-ot gyűjtött be – hat helyezéssel hátrébb, a 107. helyre került világviszonylatban. De még így is megelőzi Isztambult, Pozsonyt vagy éppen Moszkvát – az orosz főváros (más orosz nagyvárosokkal egyetemben) az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt most egyáltalán nem vonzó a befektetőknek, ezzel magyarázható, hogy rövid idő alatt 28 pozíciót rontott.