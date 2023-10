Mindenki Taylor Swiftből akar meggazdagodni

A nyár második felében, majd szeptemberben is leginkább az foglalkoztatta az amerikai bulvármagazinokat, hogy a világhírű popénekes, Taylor Swift és az amerikai fociliga, az NFL egyik szupersztárja, Travis Kelce egy párt alkot-e.

Szeptember 24-én Kelce csapata, a Kansas City Chiefs otthon fogadta a Chicago Bears csapatát. A sporteseményen feltűnt Taylor Swift is a játékosok hozzátartozóinak fenntartott páholyban, ahol Kelce édesanyjával együtt izgulta végig barátja mérkőzését.

A bimbózó románc szó szerint felrobbantotta a bulvármédiát és a közösségi oldalakat.

A vélt vagy valós kapcsolatból az énekesnő és a focista is szépen profitál. Swift a közeljövőben dobja piacra az 1989 címre keresztelt albumának új verzióját, emellett a világ egyik legtöbb bevételt hozó turnéjáról készült filmjét, amit a New York Post értesülései szerint a tévétársaságok az NFL kérésére reklámoznak a mérkőzések alatt.

Habár a pletykák miatt Kelce a szintén NFL-játékos testvérével készített podcastműsora az egyik legnépszerűbb lett az Egyesült Államokban,

de a hirtelen jött figyelemnek leginkább a múltban több botrányt is átélő NFL és annak vezére, Roger Goodell örülhet leginkább.

Milliárddolláros vállalkozások találkozása

Két értékkel szemléltethető leginkább az, hogy Taylor Swift népszerűsége milyen hatást gyakorolt üzletileg az NFL-re: azután, hogy a Grammy-díjas énekes Kelce oldalán tűnt fel a mérkőzés előtt, a következő héten

Kelce mezeladásai 400 százalékkal, míg a következő Chiefs-mérkőzésre a jegyek ára 40 százalékkal NŐTT, miután kiderült, hogy Swift azt is élőben tekinti meg.

Így a New York Jets otthonában rendezett Chiefs–Jets-mecsre kilátogatók a legolcsóbb jegyeket 89 dollár helyett 119–152 dollár között válthatták meg (jelenlegi árfolyamon 32 ezer forintról 43–55 ezer forintra nőtt), ahol Swift mellett egyébként más A listás sztárok, például Ryan Reynolds és felesége, Blake Lively is feltűnt. Velük azonban alig foglalkozott a sajtó.

Ezenkívül a Kansas City Chiefs mérkőzéseinek a tévés nézettsége is megnőtt, emiatt az NFL mellett a tévétársaságok is dörzsölhették a tenyerüket, hiszen így még drágábban értékesíthették a mérkőzések alatti reklámszpotokat, pedig az NFL már így is a legnézettebb műsor Amerikában – tavaly az Egyesült Államokban a 100 legnézettebb műsorból 82 NFL-mérkőzés volt.

Annak ellenére, hogy alapvetően is jó befektetés NFL-tulajdonosnak lenni – 2022-ben a 32 csapat összesen majdnem 12 milliárd dollár bevételt termelt, és jó úton haladnak afelé, hogy Goodell célját, a 25 milliárdos éves bevételt elérjék 2027-re –,

a hirtelen megnőtt érdeklődést próbálja kihasználni a liga.

A három mérkőzésen, amit Swift a helyszínen nézett végig, gyakran a pontszerző akciók után nem is az ünneplő játékosokat, hanem az énekest mutatták a közvetítéseken, míg az NFL egy teljes közösségi oldalas kampányt vezetett a Swift miatt a sportággal ismerkedőknek, amiben a szabályok elmagyarázása mellett Kelce-vel, de leginkább Swifttel foglalkoztak – a liga TikTok-oldalán az énekesnővel foglalkozó videót már több mint kétszázmillióan nézték meg.

Az NFL már régóta próbálta influenszerek bevonásával növelni a fiatalok körében a nézői számát, ugyanakkor az nem hozott akkora sikert, mint Swift,

ráadásul a popsztárral olyan potenciális nézőket – teljesen más demográfiai rétegből – sikerül elérni, akik akár több ezer dollárt is hajlandóak voltak költeni az énekesnő koncertjére,

most pedig egy jelentős részük Kelce-mezekre és Chiefs-jegyekre is – és az utóbbi mérkőzéseken már megjelentek a „hol van Taylor?” táblák, miközben a közvetítések alatt több olyan szurkolót is mutattak, aki a Swift-rajongókra használt gyűjtőnévvel, a Swiftie-vel ellátott mezben nézte végig a mérkőzést, amin ezúttal egyébként a popénekes nem vett részt.

Hosszú távú cél nincs, de most jól jön a jó sajtó

Ugyanakkor, hogy ez mennyire fenntartható, és az NFL Swift miatt valóban tartósan tudja-e növelni az amúgy is magas nézőszámát, az erősen kérdéses.

Mint arra az NFL közösségi oldalakért, influenszerekért és kontentmarketingért felelős igazgatóhelyettese, Ian Trombetta rámutatott, Swift lehetőséget nyújt nekik, hogy olyanokkal is megismertessék a sportágat, akik többnyire nem mutattak érdeklődést iránta – az első mérkőzésen, amin Taylor Swift is részt vett, 29 millióan kapcsoltak az NBC-re, köztük kétmillió nő, míg az azt követő Chiefs-meccsen a 12–17 év közötti lányok között 53, a 18–24 év közötti nők körében pedig 24 százalékkal nőtt a tavalyi évre jellemző nézettség az adott fordulóban.

Ugyanakkor, hogy ez mennyire lesz állandó, jelenleg nem tudni, azonban ami az NFL-nek a bevétel mellett ennél is fontosabb, hogy amíg a sporthíreken kívül

a médiumok az NFL kapcsán leginkább Taylor Swifttel foglalkoznak, addig sem esik szó a sportág árnyoldalairól és a leginkább néhány játékos kapcsán felmerült családonbelülierőszak-vádakról.

Az elmúlt években pedig utóbbiból akadt bőven: az egyik legismertebb eset, amikor a Cleveland Browns jelenlegi irányítóját, Deshaun Watsont húsz masszőrnő beperelte, amiért azt állították, Watson nem konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített velük. Ráadásul mivel a masszázsokat részben Watson akkori csapata, a Houston Texans szervezte, ezért a csapat és a liga felelőssége is felmerült.

De az elmúlt egy évtizedben másokat is megvádoltak családon belüli erőszakkal – köztük akkoriban elég híres, a liga arcait jelentő játékosokat, mint Antonio Brown vagy Ray Rice –, míg a Washington Commanders korábbi tulajdonosát azzal vádolták, hogy olyan kultúrát épített a csapat körül, ahol a nőgyűlölet és a szexuális zaklatás a mindennapok részét képezte, emiatt arra kényszerítették, hogy adja el a csapatot.

Ráadásul egy tanulmány szerint a szexuális erőszakkal megvádolt top játékosok karrierjét csak minimálisan befolyásolják a vádak, még abban az esetben is, ha rendőrségi nyomozás is indul.

Erre jó példa a végül peren kívül megegyező Watson esete, akit a liga mindössze tíz mérkőzésre tiltott el, miközben új csapata egy öt évre szóló, teljesen garantált, 230 millió dolláros szerződést adott neki.

Ezek az esetek leginkább a női rajongókat taszíthatták a képernyő elől, bár a nézők 47 százaléka így is nő, és Goodell vezetésével a liga például a női bírók, segédedzők kinevezésével, vagy a mellrák elleni küzdelemmel próbál feléjük nyitni is.

Emiatt a marketing-szakemberek elég szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy sokan kizárólag Swift miatt lelkes NFL-rajongóvá válnak majd hosszútávon,

de az NFL Swifttel mindenképp javíthat az imázsán, és új Z generációs és a női nézőket vonzhatnak be, még ha csak ideiglenesen is, míg a sajtó folyamatosan azt találgatja, a következő Chiefs-meccsen vajon megint ott lesz-e az énekesnő.

Ám nem csak a nők elleni bűncselekmények vádjai jelentenek gondot az NFL-nek. A sportág jellégéből adódóan gyakoriak a sérülések, amik néha rendkívül súlyosak: tavaly egy mérkőzésen egy játékos szíve leállt, akit a pályán kellett újraéleszteni, de a gyakori agyrázkódások miatti negatív PR-t is háttérbe tudják szorítani egy-két jól elkapott Swift-képpel.

(Borítókép: Taylor Swift a Kansas City Chiefs és a Chicago Bears közötti mérkőzésen 2023. szeptember 24-én. Fotó: David Eulitt / Getty Images)