Elkezdett esni a gáz ára Európában

Az előző hetekben jellemzően nőtt a gáz ára az európai tőzsdéken, amit elsősorban a világpolitikai eseményekkel, illetve a közelgő téllel lehet magyarázni.

Most az Economx arról számolt be, hogy a hétfői nap elején, a kereskedés első órájának végére megfordult a tendencia: a holland gáztőzsdén a legközelebbi, novemberi határidős jegyzésben 1 megawattóra 48,95 euróba került,

ami 4,23 százalékkal alacsonyabb a pénteki záróértékéhez viszonyítva.

A Bloomberg hírügynökség szerint a változás azzal magyarázható, hogy egy előrejelzés szerint november elejéig bezárólag melegebb lesz az időjárás, mint átlagosan. Rövid távon akár az is csökkentheti még a gáz árát, hogy egyelőre késik Izrael gázai szárazföldi inváziója, amely egyesek szerint a közel-keleti konfliktus eszkalálásához vezethet.

Ezen túl az árcsökkenéshez járulhatott hozzá az is, hogy a Financial Times vasárnap – a Reuters hírügynökség szerint – arról írt egy cikkben, hogy meghosszabbíthatják a gázra bevezetett uniós ársapkát, amely idén februárban lépett életbe. Az Európai Bizottság ugyanis úgy látja, hogy a lépésnek csak pozitív következményei voltak eddig, és a közeljövőben is hasznos lehet, mert az izraeli konfliktus és a balti-tengeri gázvezeték megrongálódása/szabotálása is növelheti az árakat.

A forint árfolyama minimálisan változott

Kilenc órára az euró jegyzése 382,02 forintra változott a péntek kora esti 382,07 forintról, a franké 404,50 forintról 403,83 forintra csökkent, a dolláré viszont 360,68 forintról 361,15 forintra erősödött.