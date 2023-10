Brutális, de nem lehetetlen vállalást tett a Szerencsejáték

Szerda este megújult a Szerencsejáték Zrt. online sportfogadási oldala, a TippmixPro, a részleteket csütörtök délelőtt Mager Andrea elnök-vezérigazgató és Horváth Zoltán, a vállalat Odds Központjának vezetője ismertette. Világszínvonalú fogadási platformnak nevezték a felületet, amelyen az új funkciók mellett összesen csaknem tízszer több fogadási esemény várja a fogadókat. A játékosokat egyébként két fontos változásról is tájékoztatta a társaság, az egyik a nyereménykifizetési szabályok könnyítése, a másik pedig az egyenlegfeltöltési lehetőségek módosítása.

Az oldal különlegessége, túl azon, hogy megérkezett a régóta várt azonnali kifizetés, illetve a fogadáskészítő funkció, hogy Magyarországon legálisan csak itt lehet tétet rakni a magyar látvány-csapatsportok eseményeire, így a labdarúgás, a kézi-, kosár-, vízi- és röplabda, valamint a jégkorong bajnoki és kupamérkőzéseire.

Mager Andrea felidézte: idén januárban jelentette be a Szerencsejáték Zrt., hogy szerződést kötött az EveryMatrix szolgáltatóval, amely a TippmixPro márka mögött álló digitális sportfogadási szoftvermegoldásokat és szolgáltatásokat biztosítja.

Megtörtént a restart

A több hónapos fejlesztést követően a nemzeti lottótársaság szerda este újította meg online sportfogadási platformját. Bár van olyan hazai bankcsoport, amelynél ennél jóval nagyobb fennakadásokat okozott az átállás, az elnök-vezérigazgató az Indexnek elmondta: kétségtelenül a nehezebb utat választották azzal, hogy új regisztráció helyett a meglévő ügyféladatokat migrálják. A visszajelzések alapján ugyanakkor a fogadók többsége kedvezően fogadta a megújult felületet és a kiegészítő funkciókat.

„A TippmixPro megújulása mérföldkő a vállalat és a játékosaink számára is: az új oldalon a korábbinál jóval szélesebb kínálattal, világszínvonalú sportfogadási lehetőségeket biztosítunk úgy, hogy mindeközben nem tévesztjük szem elől felelős játékszervezési elveinket sem” – emelte ki Mager Andrea, hozzátéve, hogy a forgalom bő felét már eddig is a sportfogadások adták.

Arra számít, hogy az idén 900 milliárd forint körüli árbevételi csúcsot állíthatnak fel, amely mögött a fogadási üzletág csaknem 60 százalékos forgalmi részaránnyal állhat.

Meggyőződésük, hogy az online sportfogadás dinamikus, továbbra is stabilan két számjegyű növekedésének további lendületet adhat az online platform modernizálása. Viszonyításképp tavaly a szerencsejátékok árbevétele több mint 17 százalékkal, bő 120 milliárd forinttal nőtt, meghaladva a 820 milliárdot.

Kik vannak még a piacon?

Fontos tudni, hogy a Szerencsejáték Zrt.-n kívül csak a Vegas.hu rendelkezik játékszervezői engedéllyel Magyarországon az online sportfogadás terén. A külföldi hátterű, domináns globális szereplők közül a Bwin tavaly decemberben már megszüntette itthon a sportfogadási részlegét, azóta a bevezetett banki korlátozások miatt pedig idén júliusban a kaszinó- és a pókerszekció is bezárt. A további meghatározó szolgáltatók közül ugyanakkor például a Bet365 vagy az Unibet továbbra is jelen van. Ők annak tudatában folytatták tevékenységüket, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága bekeményített a rendelkezések terén: a jogszabályi előírások értelmében a magyar pénzforgalmi szolgáltatók 2023. július 1-jét követően kötelesek megakadályozni az engedély nélküli külföldi online szerencsejáték-oldalakra irányuló és onnan érkező pénzügyi tranzakciók teljesítését.

A korlátozásokról korábban úgy fogalmazott Mager Andrea az Indexnek adott exkluzív interjúban, hogy ez logikus: Magyarországon vagyunk, van egy érvényes hazai szabályozás, annak kell megfelelni.

Amennyiben az említett szolgáltatók is teljesítik a zöld lámpához szükséges követelményeket, akkor lesz három, négy, öt, hat vagy akármennyi legális szereplő.

Az elnök-vezérigazgató szerint ha megnézzük a visegrádi térség országait, azt látjuk, hogy mindenütt megtörtént valamilyen módon a piac liberalizációja, de Szlovákia, Csehország és Lengyelország is más-más úton járt. A végeredmény abban a tekintetben mégis azonos, hogy mindenhol visszaszorultak a hazai engedéllyel nem rendelkező fogadási platformok, a legális piac pedig a többszörösére, van, ahol a háromszorosára nőtt.

Kinyílik a virtuális tér

A mostani háttérbeszélgetésen az is elhangzott, hogy éves szinten várhatóan az egymilliót is meghaladó eseményre biztosít fogadási ajánlatot a Szerencsejáték Zrt. a teljes vérátömlesztésen átesett TippmixPro oldalon, amelyen a látvány-csapatsportágakra vonatkozó kizárólagos megállapodásokon túl a virtuális pálya is kibővült. Immár 15 e-sportra fogadhatnak a játékosok. A klasszikus e-sportok között újdonság a Warcraft III és a Valorant, de a nagy népszerűségnek örvendő szimulációs e-sportok (pl. e-foci, e-kosár) terén is sokszorosára nőtt a kínálat.

(Borítókép: Mike Hewitt / Getty Images)